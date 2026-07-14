17 दिन की भूख हड़ताल, बिगड़ती सेहत के बीच आयशा खान ने की ऐसी अपील, ‘ग्लैमर को छोड़ असल मुद्दों पर ध्यान देना होगा’

इसी बीच, वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर भी अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, उनकी भूख हड़ताल लगातार जारी है और इस दौरान उनका वजन काफी कम हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट में उनके ब्लड शुगर लेवल में गिरावट और अन्य स्वास्थ्य संकेतकों में बदलाव दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञ लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। आयशा खान का ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। कई यूजर्स ने उनकी बात का सपोर्ट करते हुए कहा कि मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक और सार्वजनिक हित के मुद्दों पर भी बराबर ध्यान दिया जाना चाहिए।