OTT से हटाए जाने के बाद, IMDb की पॉपुलर इंडियन सेलेब्स लिस्ट में छाए ‘Satluj’ के हनी त्रेहान और दिलजीत दोसांझ

Satluj Top IMDb Popular Indian Celebs: पीरियड इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर 'सतलुज' को लेकर विवाद तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिल्म को ZEE5 से हटाए जाने के बावजूद इसकी चर्चा लगातार बनी हुई है। अब इस विवाद का असर IMDb की Most Popular Indian Celebrities लिस्ट में भी देखने को मिला है। फिल्म के डायरेक्टर हनी त्रेहान इस हफ्ते लिस्ट में पहले नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि फिल्म के लीड स्टार दिलजीत दोसांझ तीसरे और सुविंदर विक्की 11वें नंबर पर रहे।