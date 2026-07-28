अमित शाह से पहले तटकरे, फिर सुप्रिया सुले की मुलाकात, MP बोले- शरद पवार की पोती के रिसेप्शन का न्योता देने आये थे

Maharashtra Politics: संसद का मानसून सत्र जारी है और दोनों सदनों में विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक अहम हलचल ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तटकरे की बैठक के कुछ ही समय बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले भी अमित शाह से मिलने पहुंचीं। दोनों मुलाकातों के समय और राजनीतिक परिस्थितियों ने कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है।