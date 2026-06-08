इंडिया ब्लॉक में राज ठाकरे की होगी एंट्री? संजय राउत बोले- किसी के लिए पाबंदी नहीं, फैसला दिल्ली में होगा

देश के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आखिरकार दो साल के बाद विपक्षी 'इंडिया' ब्लॉक के नेताओं की आज अहम बैठक होने जा रही है। इसमें 23 विपक्षी दलों के नेता भाग लेंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) भी ऑनलाइन माध्यम से इस बैठक में शामिल होगी। इस बैठक से पहले शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने विपक्षी खेमे के एकजुट होने का दावा करते हुए कहा कि यह गठबंधन पूरी तरह अटूट है और इसमें 23 राजनीतिक दल शामिल हैं। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के 'इंडिया' ब्लॉक में शामिल होने की संभावनाओं पर भी टिप्पणी की है।