छगन भुजबल को बड़ा झटका! शर्त के चक्कर में कटा पत्ता, एनसीपी ने राजेंद्र जैन को बनाया राज्य सभा उम्मीदवार

राजेंद्र जैन को राज्य सभा उम्मीदवार बनाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने एक साथ कई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। एक तरफ विदर्भ क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी ने यह भी संकेत दिया है कि संगठनात्मक निष्ठा और लंबे समय से किए गए काम को प्राथमिकता दी जाएगी। अब राज्य सभा चुनाव में जैन की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की सियासत में भुजबल को लेकर कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।