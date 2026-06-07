राज्य सभा जाने के लिए छगन भुजबल और नवनीत राणा ने झोंकी ताकत, सुनेत्रा पवार ने दे दिया बड़ा हिंट

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बारामती में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पार्टी अपनी आंतरिक प्रक्रिया के तहत सभी नामों पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में उम्मीदवार तय करने से पहले सभी संभावित नामों पर चर्चा की जाती है। फिलहाल कई नाम सामने आ रहे हैं और उन पर विचार-विमर्श चल रहा है। छगन भुजबल का नाम अंतिम सूची में है या नहीं, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि राज्यसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा जल्द की जाएगी।