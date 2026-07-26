धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब नितिन गडकरी की बारी? E20 पेट्रोल पर उद्धव ठाकरे के बयान से चढ़ा सियासी पारा

Nitin Gadkari E20 Petrol Row: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की अगुवाई में 36 दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना ही पड़ा। जिसके चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस बीच शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे के एक बयान ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। ठाकरे ने दावा किया कि अब मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की वजह से विरोधियों के निशाने पर आ सकते हैं।