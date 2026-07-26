‘चल, समझौता कर लेते हैं’, युवक को बुलाकर उतारा मौत के घाट, महाराष्ट्र में पूर्व नगरसेवक का बेटा जांच के घेरे में

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के मुताबिक, वारदात पूरी तरह सुनियोजित थी। जैसे ही नासिर मौके पर पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे करीब आठ हमलावरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, जिससे उसके बच निकलने का कोई मौका नहीं बचा। आरोपियों ने पहले लाठी-डंडों से उस पर ताबड़तोड़ हमला किया और बेरहमी से पीटकर उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने नासिर पर चाकुओं से एक के बाद एक कई वार किए। गंभीर रूप से घायल नासिर खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल फैल गया।