US पाकिस्तान के बढ़ती दोस्ती को लेकर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा, कहा-कूटनीतिक संपर्क की रणनीति में PM असमर्थ

US Pakistan Relation: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता की खबरों ने भारत की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आज (सोमवार) को कहा कि भारत को अपनी कूटनीतिक रणनीति में बड़े बदलाव की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी इस दिशा में पूरी तरह असमर्थ साबित हो रहे हैं।