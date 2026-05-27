Karnataka Congress CM Row: ‘इस पर कल बात करेंगे’, इस्तीफा देने की अटकलों के बीच सिद्धारमैया ने ऐसा क्यों कहा

Karnataka Leadership Change: कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही है। मंगलवार को सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ पार्टी आलाकमान ने करीब 6 घंटे बातचीत की थी। इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि सिद्धारमैया गुरुवार को सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं अब इस पर सिद्धारमैया की प्रतिक्रिया सामने आई है।