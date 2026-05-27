ट्रेन में 20 रुपये का होने जा रहा समोसा, क्या राघव चड्ढा करेंगे सस्ता करने की मांग?

इसी बीच राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राघव चड्ढा सदन में आम जनता के हित में आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर पैसेंजर्स चेक-इन और सिक्योरिटी कराने के बाद वेटिंग एरिया में अपने बोर्डिंग जहाज (फ्लाइट) का इंतजार करते हैं, जहां उन्हें खाने-पीने की चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन एयरपोर्ट्स पर ये किफायती उड़ान यात्री कैफे चेक-इन और सिक्योरिटी से पहले बनाए गए हैं, जिसका पैसेंजर्स को ज्यादा फायदा नहीं मिलता है; क्योंकि चेक-इन से पहले तो पैसेंजर बाहर का खाना-पीना भी ला सकता है और खा सकता है। असली जरूरत तो डिपार्चर होल्ड एरिया और बोर्डिंग जोन में होती है, जहां पैसेंजर्स को लंबे समय तक अपनी फ्लाइट का इंतजार करना पड़ता है और वहां पर ये कैफे नहीं हैं।