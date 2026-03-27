‘गुजरात को लूट रही है बीजेपी, कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य को कर रही कमज़ोर’, केजरीवाल ने लगाया गंभीर आरोप

कुछ दिन पहले केजरीवाल ने शिवसेना - उद्धव गुट (Shivsena - UBT) के नेता संजय राउत (Sanjay Raut) द्वारा लिखी गई किताब अनलाइक्ली पैराडाइज़ (Unlikely Paradise) के विमोचन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान भी केजरीवाल ने केंद्र सरकार और बीजेपी के ख़िलाफ जमकर बयानबाजी की। केजरीवाल ने कहा, "हर किसी को यह किताब पढ़नी चाहिए। केंद्र सरकार सभी बेईमान लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है और सभी ईमानदार लोगों को जेल में डाल देती है। जिस तरह से बीजेपी चुनाव आयोग (Election Commission) का दुरुपयोग करके चुनाव जीतती है, वो देश के लिए अच्छा नहीं है।" दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में कई राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल (Kapil Sibal), मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh), अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन (Jaya Bachchan) और तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ'ब्रायन (Derek O'Brien) शामिल थे।