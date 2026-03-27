IPL से पहले FREE क्रिकेट पास घोटाला बेनकाब, मुंबई में पूर्व क्रिकेटर गिरफ्तार

बेंगलुरु पुलिस ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल के पहले मैच से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करते हुए लोगों से अपील की है कि वे बिना वैध टिकट के स्टेडियम न आएं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि स्टेडियम के बाहर भीड़ इकट्ठा होने नहीं दी जाएगी और इसके लिए सख्त जांच की जाएगी। मैच को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए कई महीनों से तैयारियां की गई हैं, जिनमें मॉक ड्रिल, विभिन्न विभागों का समन्वय, भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और आपात सेवाओं की व्यवस्था शामिल है। दर्शकों की सुविधा के लिए मेट्रो और बस सेवाएं बढ़ाई गई हैं, पार्किंग और शटल बस की व्यवस्था भी की गई है। पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की है ताकि आयोजन बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।