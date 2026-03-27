UP Encounter: सहारनपुर पुलिस का एक्शन! मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर हरदयाल और मुर्सलीन उर्फ गांधी घायल

पहली घटना सहारनपुर के कोतवाली जनकपुरी थाना क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार यहां पुलिस टीम जनता रोड पर गश्त कर रही थी। यहां जनकपुरी थाना पुलिस की लूट के मुकदमें वांछित चल रहे हिस्ट्रीशीटर हरदयाल से मुठभेड़ हो गई। जनता रोड पर गश्त कर रही पुलिस टीम को बाइक पर दो युवक आते हुए दिखाई दिए तो इन्हे टॉर्च की रोशनी से रुकने का इशारा किया गया। इस पर बाइक सवार युवकों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और ढमोला नदी की ओर भागने लगे। पीछा करते हुए पुलिस ने इन्हे घेर लिया। खुद को घिरता हुआ देख एक बार फिर से आरोपियों ने गोली चला दी। इस बार जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से गोली चलाई गई तो एक आरोपी के पैर में गोली लगी।