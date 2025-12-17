राहुल गांधी ने जर्मनी में ऐसा क्या कह दिया कि भारत में मच गया बवाल, BJP बोली- विदेशी धरती से फिर…

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों जर्मनी के दौरे पर हैं। बुधवार को कांग्रेस सांसद ने बीएमडब्ल्यू के एक कारखाने का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत के विनिर्माण क्षेत्र पर चर्चा की और देश में उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विनिर्माण मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। दुख की बात है कि भारत में विनिर्माण में गिरावट आ रही है।