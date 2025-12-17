17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राहुल गांधी ने जर्मनी में ऐसा क्या कह दिया कि भारत में मच गया बवाल, BJP बोली- विदेशी धरती से फिर…

कांग्रेस सांसद ने कहा कि विकास को गति देने के लिए हमें अधिक उत्पादन करने, सार्थक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Dec 17, 2025

राहुल गांधी के बयान पर मचा बवाल (Photo-X)

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों जर्मनी के दौरे पर हैं। बुधवार को कांग्रेस सांसद ने बीएमडब्ल्यू के एक कारखाने का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत के विनिर्माण क्षेत्र पर चर्चा की और देश में उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विनिर्माण मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। दुख की बात है कि भारत में विनिर्माण में गिरावट आ रही है। 

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि विकास को गति देने के लिए हमें अधिक उत्पादन करने, सार्थक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता है।

कांग्रेस सांसद के बयान पर मचा बवाल

राहुल गांधी के इस बयान पर देश में राजनीतिक विवाद छिड़ गया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सांसद ने एक बार फिर विदेशी धरती से भारत का अपमान किया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष के नेता पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विपक्ष के नेता को सच में जिम्मेदारी से पेश आना होता है, खासकर तब जब वह विदेशी धरती पर हो।

राहुल के बयान को लेकर क्या बोले पात्रा?

पात्रा ने आगे कहा कि यहां पर संसद चल रही है, सदन में कई बिल पर चर्चा हो रही है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जर्मनी में इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करने गए हैं। आज हमने राहुल गांधी को म्यूनिख में BMW फैक्ट्री जाते हुए देखा और वहां उन्होंने उनकी मैन्युफैक्चरिंग की तारीफ़ की और कहा कि उन्हें दुख है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग खराब है। 

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बार-बार विदेश जाना और विदेशी धरती से इंडिया की बेइज्जती करना दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की इंडिया के लिए क्या भावनाएं हैं। राहुल और जिम्मेदारी कभी साथ-साथ नहीं चल सकते। जब भी वह विदेश जाते हैं, तो पार्लियामेंट और इंडिया की बेइज्जती करते हैं।

AAP ने भी दी प्रतिक्रिया

वहीं इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "मैं कभी जर्मनी नहीं गया, लेकिन राहुल गांधी यहां रहते हुए भी यह कह सकते थे। देश में एक्सपोर्ट गिर रहा है। इसलिए, रुपया सभी इंटरनेशनल करेंसी के मुकाबले गिर रहा है। रुपये की वैल्यू में गिरावट इस बात का संकेत है कि इकॉनमी गिर रही है।"

ये भी पढ़ें

अजीज से ‘अवस्थी’ हो गया… नई वोटर लिस्ट में मुस्लिम नेता के ‘ब्राह्मण’ सरनेम पर बवाल
राष्ट्रीय
West Bengal Voter List

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Dec 2025 09:20 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी ने जर्मनी में ऐसा क्या कह दिया कि भारत में मच गया बवाल, BJP बोली- विदेशी धरती से फिर…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.