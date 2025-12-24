24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ठाकरे भाइयों के गठबंधन पर फूटा एकनाथ शिंदे का गुस्सा, कहा: यह दोनों भाई बालासाहेब का…

Thackeray Cousins Want Power Not Development: महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बाद दोनों ठाकरे भाई साथ आ गए हैं। दोनों के गठबंधन के बाद उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि दोनों भाई सत्ता के लालच में साथ आए हैं। साथ ही उन्होंने इस गठबंधन को विकास नहीं, सत्ता का नाम दिया हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Kuldeep Sharma

Dec 24, 2025

Eknath Shinde on Thackeray alliance

एकनाथ शिंदे ने ठाकरे बंधुओं के गठबंधन पर बड़ा आरोप लगाया। (Photo-IANS)

Thackeray Alliance Ahead of BMC Polls :महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में बने ठाकरे बंधुओं के गठबंधन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सत्ता के लिए लालच का हवाला देते हुए कहा कि दोनों भाइयों को मुंबई के विकास से कोई लेना-देना नहीं है। यह गठबंधन और कुछ नहीं केवल सत्ता की भूख है। साथ ही उन्होंने कहा, इन्होंने बालासाहेब को भी नहीं छोड़ा है। उनके विचारों को भ्रष्ट करने का काम किया है।

बता दें, शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे ने नए गठबंधन की घोषणा की है। यह गठबंधन उन्होंने 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों के लिए किया है। BMC भारत का सबसे अमीर नगर निगम है। इसका वार्षिक बजट भारत के कुछ छोटे राज्यों से भी अधिक है।

सिर्फ सत्ता है, उद्देश्य

पत्रकारों से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि दोनों भाई साथ तो आ गए हैं, लेकिन उनके पास विकास का कोई भी एजेंडा नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन उसमें मुंबई के विकास का जिक्र नहीं किया।

साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों भाइयों का उद्देश्य सिर्फ सत्ता हासिल करना है। इसके अलावा, यह भी आरोप लगाया कि इन लोगों ने मराठी भाषी लोगों को मुंबई से बाहर निकाल दिया है।

असलि और नकलि का फर्क जनता ने बताया

एकनाथ शिंदे पर नकली शिवसेना बनाने का आरोप लगता रहा है। इस बीच उन्होंने असली शिवसेना और नकली शिवसेना का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों और हाल ही में हुए स्थानीय चुनावों ने दिखा दिया है कि कौन सी शिवसेना नकली है और कौन सी असली शिवसेना है।

बता दें कि एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत करके शिवसेना को विभाजित कर दिया था।

बालासाहेव को दिया, धोखा

उप-मुख्यमंत्री ने बालासाहेब ठाकरे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ठाकरे भाइयों ने बालासाहेब की विचारधारा को भ्रष्ट करने का काम किया है। साथ ही, एकनाथ शिंदे ने तीखे लहजे में कहा कि दोनों भाइयों ने बालासाहेब को धोखा दिया है।

साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि बालासाहेब के विचारों से अपने-आप को अलग करने की सजा दोनों को जनता दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव और हाल ही में हुए नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावों ने बता दिया है कि जनता क्या सोच रही है और जनता का रूझान कहां हैं।

ये भी पढ़ें

राहुल हटाओ, प्रियंका लाओ…Priyanka Gandhi के पीएम बनाने के बयान पर बीजेपी ने कसा तंज
राष्ट्रीय
Priyanka Gandhi as PM Face

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Dec 2025 06:33 pm

Hindi News / National News / ठाकरे भाइयों के गठबंधन पर फूटा एकनाथ शिंदे का गुस्सा, कहा: यह दोनों भाई बालासाहेब का…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.