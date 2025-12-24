ठाकरे भाइयों के गठबंधन पर फूटा एकनाथ शिंदे का गुस्सा, कहा: यह दोनों भाई बालासाहेब का…

Thackeray Alliance Ahead of BMC Polls :महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में बने ठाकरे बंधुओं के गठबंधन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सत्ता के लिए लालच का हवाला देते हुए कहा कि दोनों भाइयों को मुंबई के विकास से कोई लेना-देना नहीं है। यह गठबंधन और कुछ नहीं केवल सत्ता की भूख है। साथ ही उन्होंने कहा, इन्होंने बालासाहेब को भी नहीं छोड़ा है। उनके विचारों को भ्रष्ट करने का काम किया है।