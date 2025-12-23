महाराष्ट्र: ठाकरे भाईयों के बाद अब चाचा-भतीजा आएंगे साथ! 26 दिसंबर को अजित पवार करेंगे बड़ा ऐलान

महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले 29 महानगरपालिका चुनावों से पहले सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। खासकर मुंबई और पुणे में सत्ता की लड़ाई ने पुराने मतभेदों को पीछे छोड़ते हुए नए गठबंधनों की जमीन तैयार कर दी है। धुर विरोधी भी एकजुट होने की तैयारी में हैं। जहां मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन फाइनल हो गया है, वहीं अब खबर है कि पुणे में शरद पवार और अजित पवार की एनसीपी भी एक साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है।