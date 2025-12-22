लवासा परियोजना को दी थी अवैध मंजूरी… हाईकोर्ट में जनहित याचिका खारिज, शरद पवार और अजित पवार को बड़ी राहत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को लवासा परियोजना से जुड़े एक अहम मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। इस याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई थी कि लवासा में एक हिल स्टेशन के निर्माण को लेकर कथित अवैध मंजूरियों के मामले में शरद पवार, उनकी बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले, एवं उनके भतीजे और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करने या सीबीआई से जांच कराने के निर्देश दिए जाएं।