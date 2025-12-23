23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राहुल हटाओ, प्रियंका लाओ…Priyanka Gandhi के पीएम बनाने के बयान पर बीजेपी ने कसा तंज

Priyanka Gandhi as PM Face: इमरान मसूद के बयान के बाद, BJP ने कांग्रेस पर तंज कसा। प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने वाले बयान के बाद BJP ने कहा, अब तो सहयोगियों को भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Dec 23, 2025

Priyanka Gandhi as PM Face

इमराम मसूद ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनाने की वकालत की (Photo-IANS)

Imran Masood on Priyanka Gandhi: कांग्रेस नेता इमराम मसूद ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनाने की वकालत की है। इसके बाद, कांग्रेस नेतृत्व पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। BJP ने भी इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इमरान मसूद ने साफ-साफ इशारा किया है कि उन्हें अब राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे नहीं बढ़ना है और उन्हें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से ज्यादा योग्य लगती है।

बता दें कि इमरान मसूद बांग्लादेश के विषय में मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए।

BJP का तंज "राहुल हटाओ, प्रियंका लाओ"

इमरान मसूद के बयान के बाद ही BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान मसूद के द्वारा प्रियंका गांधी की वकालत करना साफ संकेत देता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बार-बार चुनाव हारने के बाद विपक्ष नेतृत्व परिवर्तन करने की सोच रहा है। अब उन्हें राहुल गांधी पर भरोसा नहीं रहा है। साथ ही पूनावाला ने आगे कहा कि इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा भी प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि जनता तो राहुल गांधी को नकार रही है। साथ ही समर्थक भी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी को हटाओ और अब प्रियंका गांधी को लाओ।

अभी जनता से जुड़े मुद्दे अहम हैं- रॉबर्ट वाड्रा

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बाद बिजनेसमैन और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि हर तरफ से मांग की जा रही है कि प्रियंका को आगे आना चाहिए। यह भी मांग की जा रही है कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अभी हमें उन असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जो लोगों से जुड़े हैं।

इमरान मसूद ने की प्रियंका की वकालत

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मंगलवार को कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री बनती हैं, तो वह अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह बांग्लादेश को कड़ा जवाब देंगी। इस दौरान मसूद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर प्रियंका गांधी के बयान का बचाव कर रहे थे।

इमरान मसूद ने मीडिया के एक सवाल पर कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए और देखिए कि वे इंदिरा गांधी की तरह कैसे एक्शन लेती हैं और बांग्लादेश को वैसे ही जवाब देंगी, जैसा जवाब इंदिरा गांधी ने दिया था। उन्होंने आगे कहा, "वह प्रियंका गांधी हैं; उनके नाम के आगे 'गांधी' लगा है। वह इंदिरा गांधी की पोती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Dec 2025 07:20 pm

Published on:

23 Dec 2025 07:19 pm

Hindi News / National News / राहुल हटाओ, प्रियंका लाओ…Priyanka Gandhi के पीएम बनाने के बयान पर बीजेपी ने कसा तंज

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.