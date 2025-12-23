राहुल हटाओ, प्रियंका लाओ…Priyanka Gandhi के पीएम बनाने के बयान पर बीजेपी ने कसा तंज

इमरान मसूद के बयान के बाद ही BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान मसूद के द्वारा प्रियंका गांधी की वकालत करना साफ संकेत देता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बार-बार चुनाव हारने के बाद विपक्ष नेतृत्व परिवर्तन करने की सोच रहा है। अब उन्हें राहुल गांधी पर भरोसा नहीं रहा है। साथ ही पूनावाला ने आगे कहा कि इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा भी प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि जनता तो राहुल गांधी को नकार रही है। साथ ही समर्थक भी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी को हटाओ और अब प्रियंका गांधी को लाओ।