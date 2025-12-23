राहुल हटाओ, प्रियंका लाओ…Priyanka Gandhi के पीएम बनाने के बयान पर बीजेपी ने कसा तंज

इमराम मसूद ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनाने की वकालत की (Photo-IANS)
Imran Masood on Priyanka Gandhi: कांग्रेस नेता इमराम मसूद ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनाने की वकालत की है। इसके बाद, कांग्रेस नेतृत्व पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। BJP ने भी इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इमरान मसूद ने साफ-साफ इशारा किया है कि उन्हें अब राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे नहीं बढ़ना है और उन्हें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से ज्यादा योग्य लगती है।
बता दें कि इमरान मसूद बांग्लादेश के विषय में मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए।
इमरान मसूद के बयान के बाद ही BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान मसूद के द्वारा प्रियंका गांधी की वकालत करना साफ संकेत देता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बार-बार चुनाव हारने के बाद विपक्ष नेतृत्व परिवर्तन करने की सोच रहा है। अब उन्हें राहुल गांधी पर भरोसा नहीं रहा है। साथ ही पूनावाला ने आगे कहा कि इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा भी प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि जनता तो राहुल गांधी को नकार रही है। साथ ही समर्थक भी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी को हटाओ और अब प्रियंका गांधी को लाओ।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बाद बिजनेसमैन और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि हर तरफ से मांग की जा रही है कि प्रियंका को आगे आना चाहिए। यह भी मांग की जा रही है कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अभी हमें उन असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जो लोगों से जुड़े हैं।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मंगलवार को कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री बनती हैं, तो वह अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह बांग्लादेश को कड़ा जवाब देंगी। इस दौरान मसूद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर प्रियंका गांधी के बयान का बचाव कर रहे थे।
इमरान मसूद ने मीडिया के एक सवाल पर कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए और देखिए कि वे इंदिरा गांधी की तरह कैसे एक्शन लेती हैं और बांग्लादेश को वैसे ही जवाब देंगी, जैसा जवाब इंदिरा गांधी ने दिया था। उन्होंने आगे कहा, "वह प्रियंका गांधी हैं; उनके नाम के आगे 'गांधी' लगा है। वह इंदिरा गांधी की पोती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया था।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग