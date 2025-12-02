इमरान खान की बहनों के आगे पाक सरकार ने टेके घुटने, बहन को मिली मिलने की मंजूरी

इमरान से मिलने के लिए उनके बेटे और बहनों के साथ साथ उनकी पार्टी के लोग और समर्थक कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी भारी संख्या में लोग रावलपिंडी की सड़कों पर पहुंच कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन ने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा रखी है। सत्ता परिवर्तन के डर से सरकार प्रदर्शनकारियों को लगातार परेशान कर रही है। इन लोगों के साथ मारपीट तक की जा रही है। आज भी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा को पूरी तरह से सील कर दिया था। लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस और सुरक्षाबलों को खदेड़ते हुए अदियाला जेल के बाहर पहुंच गए, जिसके बाद जेल प्रशासन को आखिरकार इमरान की बहन को उनसे मिलने की मंजूरी देनी पड़ी।