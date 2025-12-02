इमरान खान की बहनों के आगे पाक सरकार ने टेके घुटने, बहन को मिली मिलने की मंजूरी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फोटो- एएनआई)
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर इन दिनों भारी हंगामा मचा हुआ है। इमरान के परिवार और उनकी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के लोगों का आरोप है कि पिछले कई हफ्तों से उन्हें इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच हाल ही में इमरान की मौत की खबरें भी सामने आई थी जिसके बाद से इमरान का परिवार, पार्टी और उनके समर्थक सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट और रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर भयंकर विरोध प्रदर्शन किया गया जिसके बाद आखिरकार इमरान की एक बहन को उनसे मिलने की मंजूरी दे दी गई है।
स्थानीय न्यूज एंजेंसियों के मुताबिक, पाकिस्तान प्रशासन ने इमरान के समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के सामने आखिरकार घुटने टेक दिए हैं और इमरान की बहन उज्मा खान को उनसे मिलने की अनुमति दे दी है। जेल के बाहर मचे भारी बवाल के बाद उज्मा को अंदर बुलाया गया था। अगर ऐसा हुआ है जो संभव है कि कुछ ही समय में इमरान की सेहत को लेकर स्थिति साफ हो सकेगी। इमरान से मुलाकात के बाद उज्मा बता पाएंगी कि वे स्वस्थ है या नहीं।
इमरान से मिलने के लिए उनके बेटे और बहनों के साथ साथ उनकी पार्टी के लोग और समर्थक कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी भारी संख्या में लोग रावलपिंडी की सड़कों पर पहुंच कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन ने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा रखी है। सत्ता परिवर्तन के डर से सरकार प्रदर्शनकारियों को लगातार परेशान कर रही है। इन लोगों के साथ मारपीट तक की जा रही है। आज भी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा को पूरी तरह से सील कर दिया था। लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस और सुरक्षाबलों को खदेड़ते हुए अदियाला जेल के बाहर पहुंच गए, जिसके बाद जेल प्रशासन को आखिरकार इमरान की बहन को उनसे मिलने की मंजूरी देनी पड़ी।
