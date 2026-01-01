’10 साल की बच्चियों की शादी कराऊंगा’ रहमान ने दी सरकार को खुली चुनौती, पाकिस्तानी बाल विवाह कानून पर मंचा घमासान

मौलाना ने दावा किया कि वे खुद 10, 12, 15 और 16 साल के नाबालिग बच्चों की शादियों में शामिल होंगे। ताकि एक मिशाल पेश की जा सके और यह मेरा विरोध करने का एक तरीका होगा। मौलाना के इस बयान के बाद सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह बहस होने लगी और मौलाना को आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा।