पाकिस्तान में मच गया बवाल, लगा राष्ट्रपति शासन, रावलपिंडी में सड़कों पर इमरान के समर्थक उतरे

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की सेहत पर सस्पेंस बरकरार है। इमरान की बहनें और बेटे लगातार सरकार और पाकिस्तानी सेना पर सवाल उठा रहे हैं। इस दौरान आज हजारों पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के समर्थक रावलपिंडी में सड़कों पर उतर आए हैं। वह अदियाला जेल के बाहर जुटे हुए हैं। पाकिस्तानी प्रशासन ने प्रदर्शन को कुचलने के लिए धारा 144 लागू कर दिया है। वहीं, पाकिस्तानी सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा (केएपी) में राष्ट्रपति शासन (गवर्नर रूल) लगाने की कवायद तेज कर दी है।