पाकिस्तान में मच गया बवाल, लगा राष्ट्रपति शासन, रावलपिंडी में सड़कों पर इमरान के समर्थक उतरे

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फोटो- एएनआई)
Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की सेहत पर सस्पेंस बरकरार है। इमरान की बहनें और बेटे लगातार सरकार और पाकिस्तानी सेना पर सवाल उठा रहे हैं। इस दौरान आज हजारों पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के समर्थक रावलपिंडी में सड़कों पर उतर आए हैं। वह अदियाला जेल के बाहर जुटे हुए हैं। पाकिस्तानी प्रशासन ने प्रदर्शन को कुचलने के लिए धारा 144 लागू कर दिया है। वहीं, पाकिस्तानी सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा (केएपी) में राष्ट्रपति शासन (गवर्नर रूल) लगाने की कवायद तेज कर दी है।
PTI के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने अदियाला जेल पहुंचने वाली सड़कों को सील कर दिया है। साथ ही, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की है। वहीं, इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तानी प्रशासन से पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा है।
इमरान खान की बहन नूरीन ने जेल अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अदालत में अवमानना याचिका दायर की है। साथ ही सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को 'सबसे दमनकारी तानाशाह' कहा और चेतावनी दी कि अगर उन्हें या उनकी पत्नी को कुछ होता है तो इसके लिए मुनीर जिम्मेदार होंगे।
इससे पहले भारतीय मीडिया चैनलों संग बातचीत में पूर्व पीएम इमरान की बहन नूरीन ने कहा था कि इमरान खान को कई दिनों तक अलग थलग रखा गया। पाकिस्तान में जेल मैन्युअल के मुताबिक किसी को भी 4 दिनों से अधिक जेल में आइसोलेशन में नहीं रख सकते, लेकिन ये इमरान को तीन-तीन हफ्ते, चार-चार हफ्ते आइसोलेशन में रखते हैं। इमरान की बहन ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार सत्ता के नशे में चूर है।
नूरीन ने कहा कि पहले भी कई बार इमरान की हत्या की कोशिश हो चुकी है। कभी उन पर गोलियां चलाई गई, तो कभी हेलिकॉप्टर खराब, गाड़ी खराब कर दी गई। ये लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन अब कुछ नहीं कर पाएंगे। नूरीन ने कहा कि इन्हें बड़ा हुक्मरानी का शौक है, पूरा शौक खत्म हो जाएगा। इमरान खान के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। दुनिया में जहां-जहां पाकिस्तानी हैं, सब इमरान खान के साथ हैं।
