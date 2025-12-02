Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

पाकिस्तान में मच गया बवाल, लगा राष्ट्रपति शासन, रावलपिंडी में सड़कों पर इमरान के समर्थक उतरे

Imran Khan: पाकिस्तान में सियासी बवाल जारी है। इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर चुके हैं। पाकिस्तानी सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा में राष्ट्रपति शासन लागू करने की कवायद तेज कर दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 02, 2025

Pakistan Ex Prime Minister Imran Khan

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फोटो- एएनआई)

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की सेहत पर सस्पेंस बरकरार है। इमरान की बहनें और बेटे लगातार सरकार और पाकिस्तानी सेना पर सवाल उठा रहे हैं। इस दौरान आज हजारों पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के समर्थक रावलपिंडी में सड़कों पर उतर आए हैं। वह अदियाला जेल के बाहर जुटे हुए हैं। पाकिस्तानी प्रशासन ने प्रदर्शन को कुचलने के लिए धारा 144 लागू कर दिया है। वहीं, पाकिस्तानी सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा (केएपी) में राष्ट्रपति शासन (गवर्नर रूल) लगाने की कवायद तेज कर दी है।

सड़कों को किया गया सील

PTI के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने अदियाला जेल पहुंचने वाली सड़कों को सील कर दिया है। साथ ही, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की है। वहीं, इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तानी प्रशासन से पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा है।

मुनीर होंगे जिम्मेदार

इमरान खान की बहन नूरीन ने जेल अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अदालत में अवमानना याचिका दायर की है। साथ ही सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को 'सबसे दमनकारी तानाशाह' कहा और चेतावनी दी कि अगर उन्हें या उनकी पत्नी को कुछ होता है तो इसके लिए मुनीर जिम्मेदार होंगे।

कई दिनों तक आइसोलेशन में रखा

इससे पहले भारतीय मीडिया चैनलों संग बातचीत में पूर्व पीएम इमरान की बहन नूरीन ने कहा था कि इमरान खान को कई दिनों तक अलग थलग रखा गया। पाकिस्तान में जेल मैन्युअल के मुताबिक किसी को भी 4 दिनों से अधिक जेल में आइसोलेशन में नहीं रख सकते, लेकिन ये इमरान को तीन-तीन हफ्ते, चार-चार हफ्ते आइसोलेशन में रखते हैं। इमरान की बहन ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार सत्ता के नशे में चूर है।

पहले भी हो चुकी है हत्या की कोशिश

नूरीन ने कहा कि पहले भी कई बार इमरान की हत्या की कोशिश हो चुकी है। कभी उन पर गोलियां चलाई गई, तो कभी हेलिकॉप्टर खराब, गाड़ी खराब कर दी गई। ये लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन अब कुछ नहीं कर पाएंगे। नूरीन ने कहा कि इन्हें बड़ा हुक्मरानी का शौक है, पूरा शौक खत्म हो जाएगा। इमरान खान के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। दुनिया में जहां-जहां पाकिस्तानी हैं, सब इमरान खान के साथ हैं।

Updated on:

02 Dec 2025 02:06 pm

Published on:

02 Dec 2025 01:38 pm

Hindi News / National News / पाकिस्तान में मच गया बवाल, लगा राष्ट्रपति शासन, रावलपिंडी में सड़कों पर इमरान के समर्थक उतरे

