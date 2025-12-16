16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Sydney Attack: यहूदियों पर गोलीबारी करने वालों का भारत कनेक्शन सामने आने पर तेलंगाना पुलिस ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Australia Terror Attack: तेलंगाना पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि 1998 में भारत छोड़ने से पहले साजिद अकरम के खिलाफ यहां रहने के दौरान कोई नकारात्मक या आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Dec 16, 2025

Sydney Attack, Shooting at Jewish Community, Sydney Shooting Incident,

रविवार को सिडनी में दो शूटरों ने गोलीबारी की (Photo-X)

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को हनुक्का उत्सव के दौरान दो शूटरों ने यहूदियों पर गोलीबारी की। इस हमले में 16 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना को साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद ने अंजाम दिया। वहीं इस घटना पर तेलंगाना पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस ने कहा कि हनुक्का कार्यक्रम के दौरान अपने बेटे के साथ गोलीबारी करने के बाद मारा गया 50 वर्षीय साजिद अकरम, ऑस्ट्रेलिया प्रवास के बाद पिछले करीब तीन दशकों से हैदराबाद में अपने परिवार के साथ बहुत कम संपर्क में था।

वहीं पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी कट्टरपंथी सोच के पीछे भारत या तेलंगाना में किसी भी स्थानीय प्रभाव से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला है।

साजिद अकरम के बारे में पुलिस ने क्या कहा?

तेलंगाना पुलिस ने कहा कि साजिद अकरम मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला था। बी.कॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह नवंबर 1998 में, करीब 27 साल पहले, ऑस्ट्रेलिया चला गया था। बाद में उसने एक ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी की और वहीं स्थायी रूप से बस गया।

पुलिस ने आगे कहा कि साजिद का 24 वर्षीय बेटा नवीद अकरम और बेटी का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और वे दोनों ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। पुलिस के मुताबिक, पिछले 27 वर्षों में साजिद का हैदराबाद में अपने परिवार से संपर्क काफी सीमित रहा।

6 बार आया था भारत

ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद साजिद 6 बार भारत आया था। साजिद की ये यात्राएं मुख्य रूप से पारिवारिक कारणों से थीं, जिनमें संपत्ति से जुड़े काम और बुजुर्ग माता-पिता से मुलाकात शामिल थी। पुलिस ने आगे बताया कि साजिद अपने पिता की मौत के समय भारत नहीं गया था।

वहीं भारत में मौजूद परिवार के सदस्यों का कहना है कि साजिद अकरम की कट्टरपंथी सोच या गतिविधियों की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस के अनुसार, साजिद अकरम और उसके बेटे के कट्टरपंथी बनने के पीछे जो कारण सामने आए हैं, उनका भारत या तेलंगाना में किसी भी स्थानीय प्रभाव से कोई संबंध नहीं दिखता।

तेलंगाना पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि 1998 में भारत छोड़ने से पहले साजिद अकरम के खिलाफ यहां रहने के दौरान कोई नकारात्मक या आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था।

वहीं अधिकारियों ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे केंद्रीय एजेंसियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही, उन्होंने जनता और मीडिया से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अटकलों से बचें।

ये भी पढ़ें

Sydney Attack: यहूदियों पर हमला करने वाले पाकिस्तानी शूटर की मां का आया बयान, कहा- हर कोई मेरे बेटा जैसा…
विदेश
Sydney Bondi Beach terror attack, Bondi Beach shooting incident Australia,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Dec 2025 07:44 pm

Hindi News / National News / Sydney Attack: यहूदियों पर गोलीबारी करने वालों का भारत कनेक्शन सामने आने पर तेलंगाना पुलिस ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.