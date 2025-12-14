14 दिसंबर 2025,

रविवार

शिक्षा

DRDO Recruitment 2026: 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका, 764 पदों पर निकली भर्ती, जानें डिटेल

DRDO Recruitment 2026: DRDO में निकलीं 764 वैकेंसी। CEPTAM-11 के लिए drdo.gov.in पर आवेदन प्रक्रिया जारी है। योग्यता से लेकर आवेदन प्रक्रिया तक पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 14, 2025

DRDO Recruitment 2026

DRDO Recruitment 2026 (Image: Gemini)

DRDO Recruitment 2026: अगर आप भी देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था यानी DRDO (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन) में काम करने का सपना देखते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नए साल के जश्न से पहले DRDO ने युवाओं के लिए नौकरियां निकाली है।

DRDO ने CEPTAM-11 के तहत कुल 764 टेक्निकल पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह उन लोगों के लिए शानदार मौका है जो डिफेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं।

DRDO Recruitment 2026 Last Date: नोट कर लें ये जरूरी तारीखें

आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन आखिरी तारीख बहुत नजदीक है।

  • फॉर्म भरने की आखिरी तारीख: 1 जनवरी 2026
  • फीस जमा करने की आखिरी तारीख: 3 जनवरी 2026
  • गलती सुधारने का मौका: अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई है तो घबराएं नहीं। 4 से 6 जनवरी 2026 के बीच आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकेंगे।

मेरी सलाह यही है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन कर दें, क्योंकि बाद में वेबसाइट स्लो हो सकती है।

किसके लिए कितनी वैकेंसी?

DRDO ने कुल 764 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसमें सबसे ज्यादा मौके सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट-B (STA-B) के लिए हैं जिनके लिए 561 सीटें रिजर्व हैं। इसके अलावा बाकी पद एडमिनिस्ट्रेटिव और अन्य कैटेगरी के लिए होंगे।

DRDO Recruitment 2026 Qualification: कौन कर सकता है अप्लाई?

  • STA-B पद के लिए: अगर आपके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है या फिर साइंस (B.Sc) की डिग्री है तो आप इस पद के लिए फिट हैं।
  • टेक्नीशियन-A पद के लिए: अगर आपने 10वीं पास कर ली है और साथ में संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट है तो आप यहां आवेदन कर सकते हैं।
  • उम्र सीमा: आपकी उम्र 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए (1 जनवरी 2026 तक)। अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो सरकारी नियमों के हिसाब से आपको उम्र में छूट भी मिलेगी।

DRDO Recruitment Process: चयन प्रक्रिया क्या है?

सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी। जो इसे पास करेंगे, उन्हें स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। जो इन सबमें खरा उतरेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका नाम आएगा।

DRDO Recruitment 2026 Apply Online: अप्लाई कैसे करें?

  • घर बैठे नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं।
  • सबसे पहले DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर आपको 'DRDO CEPTAM' का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
  • अपना रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
  • फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें।

हां, फॉर्म का प्रिंटआउट या पीडीएफ सेव करना न भूलें, यह बाद में बहुत काम आता है।

