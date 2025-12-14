DRDO Recruitment 2026: 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका, 764 पदों पर निकली भर्ती, जानें डिटेल

DRDO Recruitment 2026 (Image: Gemini)
DRDO Recruitment 2026: अगर आप भी देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था यानी DRDO (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन) में काम करने का सपना देखते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नए साल के जश्न से पहले DRDO ने युवाओं के लिए नौकरियां निकाली है।
DRDO ने CEPTAM-11 के तहत कुल 764 टेक्निकल पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह उन लोगों के लिए शानदार मौका है जो डिफेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन आखिरी तारीख बहुत नजदीक है।
मेरी सलाह यही है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन कर दें, क्योंकि बाद में वेबसाइट स्लो हो सकती है।
DRDO ने कुल 764 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसमें सबसे ज्यादा मौके सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट-B (STA-B) के लिए हैं जिनके लिए 561 सीटें रिजर्व हैं। इसके अलावा बाकी पद एडमिनिस्ट्रेटिव और अन्य कैटेगरी के लिए होंगे।
सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी। जो इसे पास करेंगे, उन्हें स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। जो इन सबमें खरा उतरेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका नाम आएगा।
हां, फॉर्म का प्रिंटआउट या पीडीएफ सेव करना न भूलें, यह बाद में बहुत काम आता है।
