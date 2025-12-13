BSF Tradesman Admit Card 2025: बीएसएफ ने 3,588 पदों के लिए जारी किया एडमिट कार्ड, जानें स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड का तरीका

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 8.30 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। जो उम्मीदवार इस चरण में सफल होंगे, उन्हें अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। इस भर्ती के तहत 3588 पदों को भरा जाएगा, जिनमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए 3406 और महिला उम्मीदवारों के लिए 182 पद हैं।