शिक्षा

BSF Tradesman Admit Card 2025: बीएसएफ ने 3,588 पदों के लिए जारी किया एडमिट कार्ड, जानें स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड का तरीका

BSF Tradesman Admit Card 2025 OUT: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 13, 2025

BSF Tradesman Admit Card 2025, BSF Tradesman Admit Card 2025 OUT

BSF Tradesman Admit Card 2025 (Image: Freepik)

BSF Tradesman Admit Card 2025: सीमा सुरक्षा बल ने कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन कैंडिडेट्स ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए कुल 3,588 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

BSF Tradesman Selection Process: चयन प्रक्रिया

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 8.30 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। जो उम्मीदवार इस चरण में सफल होंगे, उन्हें अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। इस भर्ती के तहत 3588 पदों को भरा जाएगा, जिनमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए 3406 और महिला उम्मीदवारों के लिए 182 पद हैं।

BSF Tradesman Exam Pattern: परीक्षा पैटर्न

एग्जाम में 100 अंकों के कुल 100 प्रश्न होंगे और इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा, लिखित परीक्षा में सफल कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम के पहले चरण, यानी शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जरूरी बताया गया है।

BSF Tradesman Admit Card 2025 Download: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

  1. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं।
  2. BSF Tradesman Admit Card 2025 लिंक पर क्लिक करें।
  3. लिंक पर क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को दर्ज करें।
  4. लॉगिन डिटेल्स भरने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
  5. इसे डाउनलोड करें, और इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखें।

एडमिट कार्ड में उपलब्ध प्रमुख जानकारी

  1. कैंडिडेट का नाम और रोल नंबर
  2. रजिस्ट्रेशन नंबर
  3. परीक्षा की तारीख और समय
  4. एग्जाम सेंटर का पूरा पता
  5. फोटो और हस्ताक्षर

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आगे के अपडेट और सूचनाओं के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें।

Hindi News / Education News / BSF Tradesman Admit Card 2025: बीएसएफ ने 3,588 पदों के लिए जारी किया एडमिट कार्ड, जानें स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड का तरीका

