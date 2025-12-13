BSF Tradesman Admit Card 2025: बीएसएफ ने 3,588 पदों के लिए जारी किया एडमिट कार्ड, जानें स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड का तरीका

BSF Tradesman Admit Card 2025 (Image: Freepik)
BSF Tradesman Admit Card 2025: सीमा सुरक्षा बल ने कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन कैंडिडेट्स ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए कुल 3,588 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 8.30 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। जो उम्मीदवार इस चरण में सफल होंगे, उन्हें अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। इस भर्ती के तहत 3588 पदों को भरा जाएगा, जिनमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए 3406 और महिला उम्मीदवारों के लिए 182 पद हैं।
एग्जाम में 100 अंकों के कुल 100 प्रश्न होंगे और इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा, लिखित परीक्षा में सफल कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम के पहले चरण, यानी शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जरूरी बताया गया है।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आगे के अपडेट और सूचनाओं के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें।
