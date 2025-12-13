संजय दत्त को थप्पड़ मारने वाला IPS कौन? जानिए इनकी पढ़ाई-लिखाई से लेकर स्कूल-कॉलेज की जानकारी

Rakesh Maria Slapped Sanjay Dutt: बड़े पर्दे पर हमने संजय दत्त को कई बार पुलिस की वर्दी में गुंडों की धुलाई करते देखा है। फिल्मों में उनका रौब और टशन देखते ही बनता है। लेकिन रील लाइफ और रियल लाइफ में जमीन-आसमान का फर्क होता है। क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में एक ऐसा IPS अफसर भी रहा है, जिसने पूछताछ के दौरान संजय दत्त को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था? आज हम आपको उसी दबंग अफसर की कहानी बताने जा रहे हैं।