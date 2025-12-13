संजय दत्त को थप्पड़ मारने वाला IPS कौन? जानिए इनकी पढ़ाई-लिखाई से लेकर स्कूल-कॉलेज की जानकारी

Rakesh Maria Slapped Sanjay Dutt (Image: Gemini)
Rakesh Maria Slapped Sanjay Dutt: बड़े पर्दे पर हमने संजय दत्त को कई बार पुलिस की वर्दी में गुंडों की धुलाई करते देखा है। फिल्मों में उनका रौब और टशन देखते ही बनता है। लेकिन रील लाइफ और रियल लाइफ में जमीन-आसमान का फर्क होता है। क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में एक ऐसा IPS अफसर भी रहा है, जिसने पूछताछ के दौरान संजय दत्त को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था? आज हम आपको उसी दबंग अफसर की कहानी बताने जा रहे हैं।
यह किस्सा 1993 के मुंबई बम धमाकों की जांच से जुड़ा है और वो सख्त अफसर कोई और नहीं, बल्कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया हैं।
हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में राकेश मारिया ने खुद उस रात का सच बयां किया है। 1993 बम धमाकों की जांच चल रही थी और तारों को जोड़ते हुए पुलिस संजय दत्त तक पहुंच चुकी थी। मारिया बताते हैं कि जब संजय को पूछताछ के लिए लाया गया, तो वो शुरुआत में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। वो बार-बार खुद को निर्दोष बता रहे थे।
मारिया ने बताया, संजय कमरे में बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, ''क्या तुम अपनी कहानी खुद सुनाओगे या मैं बताऊं कि तुम्हारा क्या रोल है?" जब संजय चुप रहे तो मारिया का सब्र टूट गया।
राकेश मारिया ने याद करते हुए कहा, "उस वक्त संजय के बाल लंबे थे। मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा जिससे वो कुर्सी पर पीछे की तरफ लुढ़क गया। मैंने उसके बाल पकड़े और ऊपर खींचा। मैंने पूछा - क्या अब जेंटलमैन की तरह बात करोगे?"
बस उस एक थप्पड़ के बाद संजय दत्त टूट गए और रोते हुए सब कुछ कबूल कर लिया था। चलिए अब जानते हैं उस पुलिस अफसर के बारे में कि आखिर कौन हैं राकेश मारिया?
हैरानी की बात यह है कि राकेश मारिया खुद एक फिल्मी परिवार से आते हैं। उनके पिता विजय मारिया बॉलीवुड के एक जाने-माने संगीतकार थे। घर में कला और संगीत का माहौल था, लेकिन राकेश ने अपना भविष्य पुलिस सर्विस में देखा और सफल भी रहे हैं।
राकेश मारिया पढ़ने में बेहद होनहार थे। उन्होंने मैट्रिक्स, सेंट एंड्रयूज सीनियर हाई स्कूल मुंबई से की। उसके बाद ग्रेजुएशन मुंबई के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स कॉलेज (St. Xavier's College) से पूरा किया था। यह वही कॉलेज है जहां से देश की कई नामचीन हस्तियां निकली हैं।
अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा पास की और 1981 बैच के आईपीएस (IPS) अधिकारी बने।
राकेश मारिया की पहचान सिर्फ संजय दत्त वाले केस तक सीमित नहीं है। 1993 के बम धमाकों की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने वाले वही थे। इसके अलावा, जब 2008 में मुंबई पर आतंकी हमला (26/11) हुआ, तब भी राकेश मारिया ने ही मोर्चा संभाला था। जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब से सच उगलवाने और उसका जुर्म कबूल करवाने में उनकी अहम भूमिका थी।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग