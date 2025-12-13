Railway Recruitment 2025: बिना परीक्षा रेलवे में अप्रेंटिस का मौका, 10वीं पास के लिए भर्ती, मेरिट से मिलेगी जगह

RCF Apprentice Recruitment 2025: अगर आप भी रेलवे में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल, पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने 2025-26 के लिए अप्रेंटिस के कुल 550 पदों पर वैकेंसी निकाली है। ऐसे में जो लोग 10वीं पास हैं और साथ ही ITI का सर्टिफिकेट है तो उनके लिए यह मौका बेहद खास है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चलिए जानते हैं इस अप्रेंटिस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी पूरी डिटेल के बारे में।