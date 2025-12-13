13 December 2025,

Saturday

Patrika Logo

शिक्षा

Railway Recruitment 2025: बिना परीक्षा रेलवे में अप्रेंटिस का मौका, 10वीं पास के लिए भर्ती, मेरिट से मिलेगी जगह

RCF Apprentice Recruitment 2025: रेलवे ने 10वीं पास युवाओं के लिए 550 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें बिना परीक्षा मेरिट से चयन होगा। योग्यता और आवेदन की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 13, 2025

RCF Apprentice Recruitment 2025

RCF Apprentice Recruitment 2025 (Image: Gemini)

RCF Apprentice Recruitment 2025: अगर आप भी रेलवे में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल, पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने 2025-26 के लिए अप्रेंटिस के कुल 550 पदों पर वैकेंसी निकाली है। ऐसे में जो लोग 10वीं पास हैं और साथ ही ITI का सर्टिफिकेट है तो उनके लिए यह मौका बेहद खास है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चलिए जानते हैं इस अप्रेंटिस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी पूरी डिटेल के बारे में।

RCF Apprentice Eligibility Criteria: कौन कर सकता है आवेदन?

रेलवे की इस भर्ती में शामिल होने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ा-लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ शर्तें जरूर हैं जिनकी जानकारी नीचे दी जा रही है।

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है। ध्यान रहे कि 10वीं में आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए।

टेक्निकल डिग्री: सिर्फ 10वीं पास होना काफी नहीं होगा। जिस ट्रेड (जैसे फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन आदि) के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, उसमें आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है।

RCF Apprentice Age Limit: उम्र सीमा क्या है?

रेलवे ने इस भर्ती के लिए उम्र का दायरा 15 से 24 साल के बीच रखा है। यानी अगर आपकी उम्र 15 साल से कम या 24 साल से ज्यादा है, तो आप सामान्य कोटे से आवेदन नहीं कर पाएंगे।

हालांकि, सरकारी नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी।

  • SC/ST: 5 साल की छूट
  • OBC: 3 साल की छूट
  • दिव्यांग (PwBD): 10 साल की छूट

RCF Apprentice Application Fees: एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी?

आवेदन फीस के मामले में भी रेलवे ने बड़ी राहत दी है। अगर आप सामान्य या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको सिर्फ 100 रुपये की फीस देनी होगी। वहीं, अगर आप एससी, एसटी, दिव्यांग या महिला उम्मीदवार हैं तो आपको एक रुपया भी खर्च नहीं करना है आपके लिए आवेदन पूरी तरह फ्री है।

RCF Apprentice Apply Online: कब तक कर सकते हैं आवेदन?

आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 7 जनवरी 2026 है। अक्सर आखिरी दिनों में वेबसाइट स्लो हो जाती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप समय रहते अप्लाई कर दें।

RCF Apprenticeship 2025 Last Date: कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले RCF कपूरथला की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • वहां नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे।
  • अपनी सारी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें।

यह अप्रेंटिसशिप आपको काम सिखाएगी, इसके साथ ही भविष्य में रेलवे की पक्की नौकरियों में भी मददगार साबित हो सकती है।

Published on:

13 Dec 2025 10:25 am

Hindi News / Education News / Railway Recruitment 2025: बिना परीक्षा रेलवे में अप्रेंटिस का मौका, 10वीं पास के लिए भर्ती, मेरिट से मिलेगी जगह

