शिक्षा

UPSC NDA CDS Notification 2026: सेना में अफसर बनने का सुनहरा मौका, नोटिफिकेशन जारी, जान लें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

UPSC NDA CDS Notification 2026 जारी: सेना में अफसर बनने का सुनहरा मौका। 30 दिसंबर तक करें आवेदन। जानिए एलिजिबिलिटी, एग्जाम डेट और सेलेक्शन प्रोसेस की पूरी डिटेल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

image

Mohsina Bano

Dec 11, 2025

UPSC NDA CDS Notification 2026

UPSC NDA CDS Notification 2026 (Image: Gemini)

UPSC NDA CDS Notification 2026: अगर आप भी भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा करने का सपना देख रहे हैं, यह एक शानदार अवसर है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA), इंडियन नेवल एकेडमी (INA), एयर फोर्स एकेडमी (AFA) या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नोट कर लें जरूरी तारीखें (UPSC NDA CDS Last Date)

  • ‎आवेदन की आखरी तारीख: 30 दिसंबर, 2025
  • ‎परीक्षा की तारीख: 12 अप्रैल, 2026
  • ‎आवेदन की अंतिम तिथि: 30 दिसंबर, 2025 शाम 6 तक

क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया (UPSC NDA CDS Eligibility)

अलग-अलग एकेडमी के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग-अलग रखा गया है।

1. आयु सीमा (UPSC NDA CDS Age Limit)

  • आईएमए (IMA) और आईएनए (INA): अविवाहित पुरुष कैंडिडेट्स का जन्म 2 जनवरी, 2003 से 1 जनवरी, 2008 के बीच होना चाहिए।
  • ओटीए (OTA): पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट्स का जन्म 2 जनवरी, 2002 से 1 जनवरी, 2008 के बीच होना आवश्यक है
  • एएफए (AFA): 1 जनवरी, 2027 तक कैंडिडेट्स की आयु 20 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

2. शैक्षणिक योग्यता (UPSC NDA CDS Qualification)

  • आईएमए (IMA) और ओटीए (OTA): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ग्रेजुएशन) की डिग्री होना आवश्यक है
  • आईएनए (INA): कैंडिडेट्स के पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए।
  • एएफए (AFA): बीटेक की डिग्री या गणित और भौतिकी विषयों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है।

ऐसें करें अप्लाई (UPSC NDA CDS Exam Notification 2026 Apply Online)

  1. ‎सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाएं।
  2. ‎ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन करे और लॉगिन आईडी प्राप्त करें।
  3. ‎एप्केलीशन फॉर्म भरें।
  4. ‎जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें।
  5. ‎एप्केलीशन फिस ऑनलाइन पेमेंट कर फॉर्म जमा करें।

चयन प्रक्रिया क्या है? (UPSC NDA CDS Selection Process)

    ‎सीडीएस एग्जाम का सलेक्शन प्रोसेस इन चार स्टेप्स में पूरा होगा।

    ‎1. लिखित परीक्षा (Written Examination): यह चयन प्रक्रिया का पहला चरण है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे।
    ‎‎2. एसएसबी इंटरव्यू (SSB Interview): लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
    ‎3. दस्तावेज सत्यापन (Document Verification): इंटरव्यू के बाद उम्मीदवारों के एजुकेशनल और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
    ‎4. मेडिकल टेस्ट (Medical Test): अंतिम चयन उम्मीदवारों की शारीरिक और चिकित्सकीय फिटनेस के आधार पर किया जाएगा।

    Published on:

    11 Dec 2025 11:40 pm

    Hindi News / Education News / UPSC NDA CDS Notification 2026: सेना में अफसर बनने का सुनहरा मौका, नोटिफिकेशन जारी, जान लें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

