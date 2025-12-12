Katha Vachak Course: कथावाचक बनने के लिए अब मिलेगी प्रोफेशनल डिग्री, इस यूनिवर्सिटी ने शुरू किया अनोखा कोर्स, जानें फीस और प्रक्रिया

कथावाचन अब केवल एक पुरानी धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह तेजी से एक प्रोफेशनल करियर के रूप में उभर रहा है। आज के डिजिटल दौर में न सिर्फ मंदिरों और सांस्कृतिक संगठनों में, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बड़े धार्मिक आयोजनों में भी प्रशिक्षित कथावाचकों की भारी मांग है। इन प्रोफेशनल कोर्सेज की सबसे खास बात यह है कि पूरा करने पर युवाओं को वैलिड सर्टिफिकेट मिलता है, जो उनके करियर को एक मजबूत आधार और विश्वसनीयता देता है। संस्कृत और धार्मिक साहित्य पढ़ने वाले छात्रों के लिए तो यह नए अवसरों का द्वार खोलने जैसा है।