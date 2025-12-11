कौन हैं DSP कल्पना वर्मा? जिनकी ‘आशिकी’ के किस्सों ने पुलिस विभाग में मचा दी खलबली, जानें कितनी पढ़ी-लिखी हैं?

Who is DSP Kalpana Verma (फोटो: तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं।)
Who is DSP Kalpana Verma: छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में इन दिनों खाकी वर्दी, रसूख और इश्क के एक कथित स्कैंडल ने खलबली मचा दी है। केंद्र में राज्य पुलिस सेवा की तेज-तर्रार महिला अधिकार DSP कल्पना वर्मा हैं। रायपुर के एक होटल कारोबारी ने लेडी अफसर पर लव ट्रैप में फंसाकर करोड़ों की ठगी और ब्लैकमेलिंग के ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिससे विभाग में खलभली मची हुई है।
लोग हैरान हैं कि जिस अफसर ने कभी अपनी मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल किया, वह ऐसे विवाद में कैसे फंस गईं? आइए जानते हैं, आखिर कितनी पढ़ी-लिखी हैं DSP कल्पना वर्मा और उनका अब तक का करियर रिकॉर्ड कैसा रहा है?
अक्सर विवादों के बीच यह सवाल उठता है कि आरोपी अफसर का बैकग्राउंड क्या है। हालांकि, कल्पना वर्मा की स्कूली शिक्षा और कॉलेज की डिग्री की जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन उनके करियर ग्राफ से उनकी योग्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
कठिन परीक्षा पास कर पाई वर्दी: सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक, कल्पना वर्मा 2016-17 बैच की राज्य पुलिस सेवा अधिकारी हैं। DSP (डिप्टी एसपी) का पद पाने के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ की सबसे कठिन परीक्षा CGPSC (राज्य लोक सेवा आयोग) पास की है। यह परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवार का उच्च शिक्षित (Graduate/Post Graduate) होना अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती: ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें रायपुर में CSP जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। उनकी काबिलियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे ATS (एंटी टेररिस्ट स्क्वाड) जैसी स्पेशल विंग में भी काम कर चुकी हैं।
वर्तमान पोस्टिंग: फिलहाल वे छत्तीसगढ़ के बेहद संवेदनशील और नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में बतौर DSP तैनात हैं।
रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन ने खम्हारडीह थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए डीएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपक का कहना है कि 2021 में एक दोस्त के जरिए उनकी मुलाकात मैडम से हुई। इसके बाद दोस्ती प्यार में बदली और फिर शुरू वहीं से वसूली का खेल शुरू हो गया। कारोबारी का दावा है कि प्यार के नाम पर उनसे नकद 2 करोड़ रुपये, 12 लाख की डायमंड रिंग, 5 लाख की गोल्ड चेन और एक इनोवा क्रिस्टा कार ले ली गई।
आरोप है कि लेडी अफसर ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर रायपुर के वीआईपी रोड स्थित एक होटल की प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम पर रजिस्टर करवा ली है।
इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उन वायरल व्हाट्सएप चैट्स की हो रही है, जिन्हें कारोबारी ने सबूत के तौर पर पेश किया है।
दावा किया जा रहा है कि डीएसपी ने कारोबारी पर अपनी पत्नी को तलाक देने का दबाव बनाया है।
वायरल चैट में एक मैसेज चर्चा में है, जिसमें कथित तौर पर लिखा है, "तलाक ले लो, पर मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए।"
जब कारोबारी ने पैसे वापस मांगे, तो आरोप है कि वर्दी का रौब दिखाकर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई है।
अपने ऊपर लगे आरोपों पर DSP कल्पना वर्मा ने एक ऑडियो जारी कर सफाई दी है। उनका कहना है, 'मेरे खिलाफ वायरल किए जा रहे चैट्स पूरी तरह फेक और एडिटेड हैं। मेरे पिता का कारोबारी दीपक टंडन के साथ पुराना वित्तीय विवाद है जो कोर्ट में चल रहा है। दबाव बनाने के लिए मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है।"
फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन इस हाई-प्रोफाइल ड्रामे ने पुलिस की छवि को जनता के बीच चर्चा का विषय बना दिया है।
डिस्क्लेमर: यह खबर पुलिस थाने में की गई शिकायत और वायरल दस्तावेजों पर आधारित है। हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं। मामले की पुलिस जांच जारी है।
