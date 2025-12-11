कौन हैं DSP कल्पना वर्मा? जिनकी ‘आशिकी’ के किस्सों ने पुलिस विभाग में मचा दी खलबली, जानें कितनी पढ़ी-लिखी हैं?

रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन ने खम्हारडीह थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए डीएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपक का कहना है कि 2021 में एक दोस्त के जरिए उनकी मुलाकात मैडम से हुई। इसके बाद दोस्ती प्यार में बदली और फिर शुरू वहीं से वसूली का खेल शुरू हो गया। कारोबारी का दावा है कि प्यार के नाम पर उनसे नकद 2 करोड़ रुपये, 12 लाख की डायमंड रिंग, 5 लाख की गोल्ड चेन और एक इनोवा क्रिस्टा कार ले ली गई।