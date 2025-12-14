SBI Clerk Mains Result 2025: किसी भी वक्त जारी हो सकता है रिजल्ट, sbi.co.in पर ऐसे कर पाएंगे चेक

SBI Clerk Mains Result 2025 (Image: Freepik)
SBI Clerk Mains Result 2025: अगर आपने भी नवंबर में SBI क्लर्क (जूनियर एसोसिएट्स) की मुख्य परीक्षा दी थी तो अब अपनी धड़कनों को थोड़ा थाम लीजिए। वो घड़ी करीब आ गई है जिसका लाखों उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार था। भारतीय स्टेट बैंक किसी भी वक्त जूनियर एसोसिएट्स मेन्स एग्जाम के नतीजे घोषित कर सकता है।
खबर है कि रिजल्ट तैयार है और जल्द ही बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव हो जाएगा। याद दिला दें कि मेंस की यह परीक्षा 21 नवंबर को आयोजित की गई थी, जबकि प्रीलिम्स का रिजल्ट 4 नवंबर को ही आ गया था।
इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है। पूरे देश में कुल 6,589 पदों पर भर्ती होनी है। यानी करीब साढ़े छह हजार लकी उम्मीदवार देश के सबसे बड़े बैंक का हिस्सा बनेंगे। लेकिन सिर्फ मेंस निकालना ही काफी नहीं होगा।
SBI ने साफ कहा है कि फाइनल सिलेक्शन के लिए तीन पड़ाव हैं।
अब जरा उस हिस्से की बात करते हैं, जिसके लिए आपने इतनी रातें जागकर पढ़ाई की है यानी सैलरी कितनी मिलेगी।
अगर आपका चयन हो जाता है, तो एक SBI क्लर्क के तौर पर आपकी शुरुआती बेसिक पे करीब 26,730 रुपये होगी। लेकिन ठहरिए, इसमें ग्रेजुएट्स के लिए दो एडवांस इंक्रीमेंट भी जुड़ते हैं। महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और दूसरे भत्ते मिलाकर आपकी ग्रॉस सैलरी लगभग 45,888 रुपये बन जाती है। पीएफ और पेंशन वगैरह कटने के बाद, हर महीने आपके हाथ में करीब 39,529 रुपये आएंगे।
जैसे ही रिजल्ट आएगा, वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि रिजल्ट कहां और कैसे देखना है, ताकि हड़बड़ी न हो।
अब आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। अपनी मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट या पीडीएफ सेव करके रख लें।
