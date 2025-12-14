SBI Clerk Mains Result 2025: किसी भी वक्त जारी हो सकता है रिजल्ट, sbi.co.in पर ऐसे कर पाएंगे चेक

अगर आपका चयन हो जाता है, तो एक SBI क्लर्क के तौर पर आपकी शुरुआती बेसिक पे करीब 26,730 रुपये होगी। लेकिन ठहरिए, इसमें ग्रेजुएट्स के लिए दो एडवांस इंक्रीमेंट भी जुड़ते हैं। महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और दूसरे भत्ते मिलाकर आपकी ग्रॉस सैलरी लगभग 45,888 रुपये बन जाती है। पीएफ और पेंशन वगैरह कटने के बाद, हर महीने आपके हाथ में करीब 39,529 रुपये आएंगे।