Gurmukh Singh Success Story: 6 बार मिली नाकामी, फिर भी नहीं टूटे हौसले, सिपाही गुरमुख सिंह ऐसे बने आर्मी ऑफिसर

Gurmukh Singh Army: देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) के ऐतिहासिक चेटवुड हॉल के सामने शनिवार को जब पासिंग आउट परेड खत्म हुई, तो वहां मौजूद सैकड़ों चेहरों के बीच एक चेहरा ऐसा था, जिसकी आंखों में सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि 14 साल की तपस्या के पूरा होने का सुकून था। यह चेहरा 32 साल के गुरमुख सिंह का था।