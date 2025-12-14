School News Today: बिहार में बदली टाइमिंग, यूपी में 31 दिसंबर तक स्कूल बंद, ठंड को देखते हुए राज्यों ने लिए बड़े फैसले

School News Today (Image: Gemini)
School News Today: दिसंबर का महीना आधा बीत चुका है और अब ठंड ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत में सुबह के वक्त कोहरे की चादर और कंपकपाती हवा ने सबसे ज्यादा मुसीबत स्कूली बच्चों के लिए खड़ी कर दी है। रजाई से निकलकर सुबह-सुबह स्कूल जाना किसी जंग से कम नहीं लगता है। बच्चों की इसी परेशानी और सेहत को ध्यान में रखते हुए यूपी और बिहार समेत कई राज्यों ने बड़े फैसले लिए हैं।
कहीं लंबी छुट्टियों का ऐलान हो गया है, तो कहीं स्कूल की घंटी बजने का समय बदल दिया गया है। आइए जानते हैं कि आपके राज्य में क्या बदला है।
सबसे बड़ी राहत की खबर उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए है। अगर आप यूपी में रहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि विंटर वेकेशन का ऐलान हो चुका है। सरकार ने फैसला किया है कि 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक स्कूल बंद रहेंगे।
यानी बच्चों को पूरे 12 दिनों का लंबा ब्रेक मिलने वाला है। अब स्कूल सीधे जनवरी में खुलेंगे। प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर जनवरी में ठंड का प्रकोप और बढ़ा या घना कोहरा छाया रहा, तो इन छुट्टियों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल तो यूपी के बच्चों के लिए साल का अंत मौज-मस्ती वाला होने वाला है।
अब रुख करते हैं पड़ोसी राज्य बिहार का। यहां सरकार ने छुट्टी तो नहीं दी है लेकिन समय में बड़ा बदलाव करके राहत जरूर दी है। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के खुलने का समय आगे बढ़ा दिया है।
नया समय: अब स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे और शाम 4:00 बजे तक चलेंगे। यह नियम प्राइमरी से लेकर 12वीं तक, सभी स्कूलों (उर्दू और संस्कृत विद्यालय समेत) पर लागू होगा।
ऐसा रहेगा दिन: सुबह 9:30 से 10 बजे तक प्रार्थना होगी। उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी। दोपहर 12 बजे बच्चों को 40 मिनट का लंच ब्रेक मिलेगा। कुल 8 घंटियां लगेंगी और 4 बजे छुट्टी की घंटी बजेगी। धूप निकलने के बाद बच्चे स्कूल आएं ताकि वे बीमार न पड़ें और पढ़ाई का भी नुकसान न हो।
|पीरियड
|समय
|पहला पीरियड
|सुबह 10:00 - 10:40
|दूसरा पीरियड
|सुबह 10:40 - 11:20
|तीसरा पीरियड
|सुबह 11:20 - 12:00
|मध्यावकाश
|दोपहर 12:00 - 12:40
|चौथा पीरियड
|दोपहर 12:40 - 1:20
|पांचवां पीरियड
|दोपहर 1:20 - 2:00
|छठा पीरियड
|दोपहर 2:00 - 2:40
|सातवां पीरियड
|दोपहर 2:40 - 3:20
|आठवां पीरियड
|दोपहर 3:20 - 4:00
पहाड़ी इलाकों में ठंड का कहर मैदानी इलाकों से कहीं ज्यादा है। जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी और कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन ने बहुत सख्त फैसला लिया है। वहां 8वीं कक्षा तक के स्कूल अब सीधे मार्च 2026 में खुलेंगे। वहीं, बड़ी क्लास (9वीं से 12वीं) के छात्रों की पढ़ाई फरवरी के अंत में शुरू होगी। वहां सर्दी का मौसम बच्चों के लिए पूरी तरह विंटर ब्रेक लेकर आया है।
कुल मिलाकर: मौसम तेजी से बदल रहा है। अगर आप अभिभावक हैं, तो बिहार के नए टाइम-टेबल को नोट कर लें और यूपी वाले छुट्टियों की प्लानिंग कर सकते हैं। बच्चों को गर्म कपड़ों में लपेट कर रखें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है।
