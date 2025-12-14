School News Today: बिहार में बदली टाइमिंग, यूपी में 31 दिसंबर तक स्कूल बंद, ठंड को देखते हुए राज्यों ने लिए बड़े फैसले

School News Today: दिसंबर का महीना आधा बीत चुका है और अब ठंड ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत में सुबह के वक्त कोहरे की चादर और कंपकपाती हवा ने सबसे ज्यादा मुसीबत स्कूली बच्चों के लिए खड़ी कर दी है। रजाई से निकलकर सुबह-सुबह स्कूल जाना किसी जंग से कम नहीं लगता है। बच्चों की इसी परेशानी और सेहत को ध्यान में रखते हुए यूपी और बिहार समेत कई राज्यों ने बड़े फैसले लिए हैं।