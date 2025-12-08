Godfather of AI: कौन हैं ‘गॉडफादर ऑफ AI’ जेफ्री हिंटन, जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरों के लिए कही ये बड़ी बात

Geoffrey Hinton AI Advice: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले और 'Godfather of AI' के नाम से मशहूर जेफ्री हिंटन(Geoffrey Hinton) ने स्टूडेंट्स और इंजीनियरों को एक जरूरी मैसेज दिया है। उन्होंने कहा कि AI कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन कंप्यूटर साइंस की डिग्री भविष्य के लिए बहुत जरूरी है और इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हिंटन ने एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में कहा कि, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई सिर्फ कोडिंग और प्रोग्रामिंग नहीं है, बल्कि भविष्य में टेक्नीकल दुनिया के लिए वक्त की मांग है।