Gaurav Khanna Education: MBA कर चुके गौरव खन्ना बन गए Bigg Boss विनर? कानपुर के इस स्कूल से हुई है पढ़ाई

Bigg Boss सीजन 19 को अपना विनर मिल गया है। टीवी जगत के चर्चित चेहरे एक्टर गौरव खन्ना(Gaurav Khanna) ने बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इस जीत ने उन्हें रियलिटी शो का हीरो बना दिया। बिग बॉस के घर के अंदर पूरे सीजन के दौरान उन्होंने कभी भी संयम नहीं खोया और हर परिस्थिति को परिपक्वता से संभाला। अब गौरव खन्ना बिग बॉस के विनर बन गए हैं। ग्रैंड फिनाले में उन्होंने फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, तान्या मित्तल जैसे दमदार दावेदारों को पछाड़ते हुए न सिर्फ ट्रॉफी जीती, बल्कि 50 लाख रुपये की इनामी राशि भी अपने नाम की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्टिंग फील्ड में आने वे पहले गौरव आईटी कंपनी में काम करते थे। आइए जानते हैं गौरव खन्ना के एजुकेशन के बारे में।