Gaurav Khanna Education: MBA कर चुके गौरव खन्ना बन गए Bigg Boss विनर? कानपुर के इस स्कूल से हुई है पढ़ाई

Bigg Boss सीजन 19 को अपना विनर मिल गया है। टीवी जगत के चर्चित चेहरे एक्टर गौरव खन्ना(Gaurav Khanna) ने बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इस जीत ने उन्हें रियलिटी शो का हीरो बना दिया। बिग बॉस के घर के अंदर पूरे सीजन के दौरान उन्होंने कभी भी संयम नहीं खोया और हर परिस्थिति को परिपक्वता से संभाला। अब गौरव खन्ना बिग बॉस के विनर बन गए हैं। ग्रैंड फिनाले में उन्होंने फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, तान्या मित्तल जैसे दमदार दावेदारों को पछाड़ते हुए न सिर्फ ट्रॉफी जीती, बल्कि 50 लाख रुपये की इनामी राशि भी अपने नाम की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्टिंग फील्ड में आने वे पहले गौरव आईटी कंपनी में काम करते थे। आइए जानते हैं गौरव खन्ना के एजुकेशन के बारे में।
गौरव खन्ना का जन्म 11 दिसंबर 1981 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। उन्होंने स्कूलिंग सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल से की और वे 2000 बैच के छात्र रहे। इसके बाद उन्होंने पीपीएन डिग्री कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए गौरव मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने MBA की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दौरान भी गौरव एक्टिंग में हाथ आजमाते रहते थे।
MBA खत्म करने के बाद गौरव ने सीधे एक्टिंग को नहीं चुना। शुरुआत में उन्होंने एक IT कंपनी में लगभग एक साल तक मार्केटिंग मैनेजर के रूप में नौकरी की। लेकिन उनका झुकाव हमेशा से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ओर था। एक संयोगवश दिए गए ऑडिशन ने उनकी दिशा बदल दी और उन्होंने नौकरी छोड़कर टीवी की दुनिया में कदम रख दिया। छोटे रोल से शुरुआत करके उन्होंने धीरे-धीरे अपने एक्टिंग स्किल को निखारा और आगे बढ़ते गए।
गौरव खन्ना दो दशकों से अधिक समय से टीवी और एक्टिंग में सक्रिय है। उनका सफर 2006 में शुरू हुआ, जब उन्होंने सीरियल ‘भाभी’ में भुवन सरीन की भूमिका निभाई। इसके बाद ‘मेरी डोली तेरे अंगना’ में उन्हें पहली बार मुख्य किरदार मिला। वे ‘कुमकुम- एक प्यारा सा बंधन’, ‘ये प्यार न होगा कम’, ‘जीवन साथी’ (नील), ‘CID’ (इंस्पेक्टर कविन) और ‘तेरे बिन’ (अक्षय) जैसे कई लोकप्रिय धारावाहिकों में नजर आए। 'अनुपमा' सीरियल से उन्हें एक अलग पहचान मिली।
