Constable Bharti 2025: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, कांस्टेबल के 1700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, 70 हजार तक सैलरी



आयु सीमा 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर तय की गई है। सामान्य रूप से 18 से 25 वर्ष आयु वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित श्रेणियों को नियमों के अनुसार छूट का लाभ मिलेगा—SC/ST को पाँच वर्ष, OBC/MOBC को तीन वर्ष और SPO या उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के उम्मीदवारों को अधिकतम दस वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी। आयु प्रमाण के लिए केवल HSLC प्रमाणपत्र ही मान्य माना जाएगा। विभिन्न श्रेणियों, जैसे OBC/MOBC, चाय जनजाति, SC, ST(P), ST(H), महिला उम्मीदवार, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के अभ्यर्थी, SPO, होम गार्ड तथा NCC/खेल प्रमाणपत्र धारकों को नियमों के अनुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य सभी वर्गों के उम्मीदवारों को समान अवसर उपलब्ध कराना है।