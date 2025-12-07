7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Constable Bharti 2025: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, कांस्टेबल के 1700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, 70 हजार तक सैलरी

Constable Vacancy 2025: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका है। यह भर्ती Unarmed Branch (UB) और Armed Branch (AB) दोनों के लिए आयोजित की जा रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 07, 2025

Constable Bharti 2025

Constable Bharti 2025(AI Image-Grok)

Assam Constable Bharti 2025: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। असम पुलिस ने युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर निकाला है। विभाग ने कुल 1715 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती Unarmed Branch (UB) और Armed Branch (AB) दोनों के लिए आयोजित की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार 16 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 के बीच आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर अपना ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। इस भर्ती में UB शाखा के लिए 1052 और AB शाखा के लिए 663 रिक्तियां शामिल की गई हैं।

Assam Constable Bharti 2025: ये होनी चाहिए योग्यता


शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो UB शाखा के लिए 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है, जबकि AB शाखा के लिए 10वीं पास उम्मीदवार ही पात्र माने जाएंगे। आवेदक का असम राज्य का स्थायी निवासी होना और स्थानीय रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। साथ ही, उम्मीदवार को असमिया या राज्य की किसी मान्यता प्राप्त भाषा में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। होम गार्ड, VDP और SPO उम्मीदवारों को उनके अनुभव और सेवा के आधार पर अतिरिक्त आयु छूट भी दी जाएगी।

Constable Bharti 2025: जान लें आयु सीमा


आयु सीमा 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर तय की गई है। सामान्य रूप से 18 से 25 वर्ष आयु वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित श्रेणियों को नियमों के अनुसार छूट का लाभ मिलेगा—SC/ST को पाँच वर्ष, OBC/MOBC को तीन वर्ष और SPO या उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के उम्मीदवारों को अधिकतम दस वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी। आयु प्रमाण के लिए केवल HSLC प्रमाणपत्र ही मान्य माना जाएगा। विभिन्न श्रेणियों, जैसे OBC/MOBC, चाय जनजाति, SC, ST(P), ST(H), महिला उम्मीदवार, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के अभ्यर्थी, SPO, होम गार्ड तथा NCC/खेल प्रमाणपत्र धारकों को नियमों के अनुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य सभी वर्गों के उम्मीदवारों को समान अवसर उपलब्ध कराना है।

इतनी मिलेगी सैलरी


चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 14,000 रुपये से 70,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा, जिसमें 5,600 रुपये ग्रेड पे और अन्य भत्ते शामिल होंगे। सरकारी नौकरी के साथ मिलने वाली पेंशन और अन्य सुविधाएं भी इस भर्ती में लागू हैं, जिससे यह नौकरी युवाओं के भविष्य के लिए काफी सुरक्षित मानी जाती है।

Assam Constable Bharti 2025: ऐसे होगा उम्मीदवारों चयन


चयन प्रक्रिया कई चरणों में आयोजित होगी। शुरुआत शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से होती है, जिसमें 40 से 60 अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद चिकित्सा परीक्षण (Medical Exam), फिर शारीरिक मापदंड परीक्षा (PST) और अंत में 50 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। UB शाखा के आवेदकों को अतिरिक्त पांच अंकों का अकादमिक वेटेज भी दिया जाएगा। प्रत्येक चरण में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा ताकि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।

ये भी पढ़ें

Patwari Vacancy 2025: पटवारी के 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई, जान लें चयन प्रक्रिया
शिक्षा
Patwari Vacancy 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Dec 2025 05:25 pm

Hindi News / Education News / Constable Bharti 2025: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, कांस्टेबल के 1700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, 70 हजार तक सैलरी

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Google Search 2025: भारत के इस शहर को सबसे ज्यादा किया गया सर्च, धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है ये जगह

Google Top Search 2025
शिक्षा

‎Year Ender: NCERT के बड़े बदलाव, आने वाले साल में छात्रों के लिए क्या बदल रहा है, सभी छात्र जान लें ये बदलाव और जरुरी नियम

‎NCERT
शिक्षा

Patwari Vacancy 2025: पटवारी के 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई, जान लें चयन प्रक्रिया

Patwari Vacancy 2025
शिक्षा

Jobs: ग्रेजुएट युवाओं के लिए नौकरी का शानदार मौका, हॉस्टल मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती, बस 100 रुपया है आवेदन शुल्क

BTSC Hostel Manager vacancy 2025
शिक्षा

Vladimir Putin राष्ट्रपति बनने से पहले क्या काम करते थे, कितने पढ़े-लिखे है? चौंकाने वाले हैं उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प किस्से

Vladimir Putin
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.