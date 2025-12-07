Constable Bharti 2025: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, कांस्टेबल के 1700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, 70 हजार तक सैलरी

Constable Bharti 2025(AI Image-Grok)
Assam Constable Bharti 2025: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। असम पुलिस ने युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर निकाला है। विभाग ने कुल 1715 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती Unarmed Branch (UB) और Armed Branch (AB) दोनों के लिए आयोजित की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार 16 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 के बीच आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर अपना ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। इस भर्ती में UB शाखा के लिए 1052 और AB शाखा के लिए 663 रिक्तियां शामिल की गई हैं।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो UB शाखा के लिए 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है, जबकि AB शाखा के लिए 10वीं पास उम्मीदवार ही पात्र माने जाएंगे। आवेदक का असम राज्य का स्थायी निवासी होना और स्थानीय रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। साथ ही, उम्मीदवार को असमिया या राज्य की किसी मान्यता प्राप्त भाषा में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। होम गार्ड, VDP और SPO उम्मीदवारों को उनके अनुभव और सेवा के आधार पर अतिरिक्त आयु छूट भी दी जाएगी।
आयु सीमा 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर तय की गई है। सामान्य रूप से 18 से 25 वर्ष आयु वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित श्रेणियों को नियमों के अनुसार छूट का लाभ मिलेगा—SC/ST को पाँच वर्ष, OBC/MOBC को तीन वर्ष और SPO या उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के उम्मीदवारों को अधिकतम दस वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी। आयु प्रमाण के लिए केवल HSLC प्रमाणपत्र ही मान्य माना जाएगा। विभिन्न श्रेणियों, जैसे OBC/MOBC, चाय जनजाति, SC, ST(P), ST(H), महिला उम्मीदवार, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के अभ्यर्थी, SPO, होम गार्ड तथा NCC/खेल प्रमाणपत्र धारकों को नियमों के अनुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य सभी वर्गों के उम्मीदवारों को समान अवसर उपलब्ध कराना है।
चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 14,000 रुपये से 70,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा, जिसमें 5,600 रुपये ग्रेड पे और अन्य भत्ते शामिल होंगे। सरकारी नौकरी के साथ मिलने वाली पेंशन और अन्य सुविधाएं भी इस भर्ती में लागू हैं, जिससे यह नौकरी युवाओं के भविष्य के लिए काफी सुरक्षित मानी जाती है।
चयन प्रक्रिया कई चरणों में आयोजित होगी। शुरुआत शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से होती है, जिसमें 40 से 60 अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद चिकित्सा परीक्षण (Medical Exam), फिर शारीरिक मापदंड परीक्षा (PST) और अंत में 50 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। UB शाखा के आवेदकों को अतिरिक्त पांच अंकों का अकादमिक वेटेज भी दिया जाएगा। प्रत्येक चरण में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा ताकि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।
