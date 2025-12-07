Patwari Vacancy 2025: पटवारी के 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई, जान लें चयन प्रक्रिया

HPRCA Patwari Recruitment 2025: पटवारी के पद के लिए 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा मौका आया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने राजस्व विभाग में पटवारी के 530 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जल्द शुरू होंगे।ऑनलाइन आवेदन 12 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 16 जनवरी 2026 तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार hprca.hp.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन भर सकेंगे।