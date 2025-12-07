Patwari Vacancy 2025: पटवारी के 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई, जान लें चयन प्रक्रिया

Patwari Vacancy 2025(Image-Freepik)
HPRCA Patwari Recruitment 2025: पटवारी के पद के लिए 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा मौका आया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने राजस्व विभाग में पटवारी के 530 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जल्द शुरू होंगे।ऑनलाइन आवेदन 12 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 16 जनवरी 2026 तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार hprca.hp.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन भर सकेंगे।
इस पद के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 या उसके समकक्ष परीक्षा पास होना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश की स्थानीय संस्कृति, बोलियों और रीति-रिवाजों का ज्ञान रखने वाले तथा कंप्यूटर की बुनियादी समझ वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलेगी। आयु सीमा की बात करें तो आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राज्य के SC, ST, OBC और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
उम्मीदवारों का चयन 120 अंकों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा या लिखित स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी अवधि 90 मिनट होगी। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग अवधि के दौरान प्रतिमाह 12,500 रुपये मानदेय के रूप में दिया जाएगा।
