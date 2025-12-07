‎Year Ender: NCERT के बड़े बदलाव, आने वाले साल में छात्रों के लिए क्या बदल रहा है, सभी छात्र जान लें ये बदलाव और जरुरी नियम



‎नई व्यवस्था में कक्षा 6 से Vocational यानी ‎स्किल आधारित शिक्षा जोड़ी जा रही है। इसका मतलब यह है कि अब बच्चे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि, काम सीखेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे और वास्तविक जीवन में उपयोग होने वाली बातें जानेंगे।

‎नया स्वदेशी मॉड्यूल जोड़ा गया

‎इसी के साथ स्वदेशी नाम का एक नया हिस्सा जोड़ा गया है जिसमें स्थानीय उत्पाद और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा ज्ञान दिया जाएगा। यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत स्वदेशी उत्पादों (Make in India) के समर्थन पर आधारित है।

‎ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष मॉड्यूल

‎एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर दो नए मॉड्यूल शुरू किए हैं। जिसमें मिशन को एक संयुक्त सैन्य पहल और राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए एक देशभक्तिपूर्ण प्रयास के रूप में बताया गया है, साथ ही पहलगाम आतंकवादी घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी गई है।

‎प्रमुख ग्रेड के लिए ब्रिज प्रोग्राम

‎इस बदलाव को आसान बनाने के लिए, क्लास 1, 3, 5, 6 और 8 के लिए ब्रिज कोर्स शुरू किए गए हैं। ये NEP 2020, NCF-FS 2022 और NCF-SE 2023 प्रोग्राम के अनुसार हैं। यह प्रोग्राम नई और पुरानी पढ़ाई के बीच अंतर को कम करेगा ताकि छात्र बिना परेशानी पढ़ाई जारी रख सकें। साथ ही शिक्षकों के लिए भी ऑनलाइन ट्रेनिंग और डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए हैं। इससे उन्हें नई किताबें पढ़ाने में आसानी होगी।