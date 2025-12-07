Google Search 2025: भारत के इस शहर को सबसे ज्यादा किया गया सर्च, धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है ये जगह

Google Search 2025: साल 2025 का समापन कुछ ही दिनों में होने जा रहा है। इसलिए हर साल की तरह इस साल भी गूगल ने अपनी वार्षिक 'India’s Year in Search 2025' लिस्ट जारी की है। इसमें कई मजेदार फैक्ट्स सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर नजर डालें तो हर कोई दुनिया के किसी न किसी कोने में घूमते हुए दिखता है। खास बात यह है कि इस बार न तो गोवा, ना ही कश्मीर और ना ही राजस्थान भारतीयों के सर्च में सबसे ऊपर रहीं। बल्कि, 2025 में भारतीयों ने सबसे ज्यादा प्रयागराज(महाकुंभ मेला) को सर्च किया। गूगल की यह रिपोर्ट यह साफ तौर पर दिखाती है कि अब भारतीय पर्यटक केवल मनोरंजन के लिए किसी शहर की यात्रा नहीं करते बल्कि धार्मिक कारणों से भी घूमने का प्लान बनाते हैं। यही कारण है कि इस बार महाकुंभ मेला भारतीयों की सबसे ज्यादा सर्च की गई यात्रा स्थल बनकर उभरा।