शिक्षा

Google Search 2025: भारत के इस शहर को सबसे ज्यादा किया गया सर्च, धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है ये जगह

गूगल की यह रिपोर्ट यह साफ तौर पर दिखाती है कि अब भारतीय पर्यटक केवल मनोरंजन के लिए किसी शहर की यात्रा नहीं करते बल्कि धार्मिक कारणों से भी घूमने का प्लान बनाते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 07, 2025

Google Top Search 2025

Google Top Search 2025

Google Search 2025: साल 2025 का समापन कुछ ही दिनों में होने जा रहा है। इसलिए हर साल की तरह इस साल भी गूगल ने अपनी वार्षिक 'India’s Year in Search 2025' लिस्ट जारी की है। इसमें कई मजेदार फैक्ट्स सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर नजर डालें तो हर कोई दुनिया के किसी न किसी कोने में घूमते हुए दिखता है। खास बात यह है कि इस बार न तो गोवा, ना ही कश्मीर और ना ही राजस्थान भारतीयों के सर्च में सबसे ऊपर रहीं। बल्कि, 2025 में भारतीयों ने सबसे ज्यादा प्रयागराज(महाकुंभ मेला) को सर्च किया। गूगल की यह रिपोर्ट यह साफ तौर पर दिखाती है कि अब भारतीय पर्यटक केवल मनोरंजन के लिए किसी शहर की यात्रा नहीं करते बल्कि धार्मिक कारणों से भी घूमने का प्लान बनाते हैं। यही कारण है कि इस बार महाकुंभ मेला भारतीयों की सबसे ज्यादा सर्च की गई यात्रा स्थल बनकर उभरा।

Google Search 2025: महाकुंभ मेला 2025 का रहा बोलबाला


महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन प्रयागराज में किया गया था। इसलिए इस शहर को सबसे ज्यादा सर्च किया गया। इस साल का महाकुंभ मेला न केवल ट्रैवल डेस्टिनेशंस की लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया, बल्कि यह पूरे साल की सबसे बड़ी ट्रेंडिंग खबर और सर्च बन गया। यह इवेंट न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को भी पूरी दुनिया में मजबूती से पेश करने वाला साबित हुआ है।

Google Top Search: भारत में बढ़ रहा आध्यात्मिक पर्यटन


इस महाकुंभ ने यह साबित कर दिया है कि भारत में आध्यात्मिक पर्यटन कितना बड़ा हो चुका है। पहले यह माना जाता था कि धार्मिक स्थल केवल बुजुर्गों के लिए होते हैं, लेकिन महाकुंभ ने इस मिथक को तोड़ते हुए युवा पीढ़ी को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। इस ट्रेंड से यह भी साफ होता है कि अब भारतीय यात्री केवल पारंपरिक पर्यटन स्थलों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अपनी यात्रा को एक गहरे अनुभव और आत्मिक संतोष से जोड़ने के लिए इस तरह के आध्यात्मिक आयोजनों में भाग लेने में रुचि रखते हैं।

Published on:

07 Dec 2025 06:09 pm

Hindi News / Education News / Google Search 2025: भारत के इस शहर को सबसे ज्यादा किया गया सर्च, धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है ये जगह

शिक्षा

