7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Jobs: ग्रेजुएट युवाओं के लिए नौकरी का शानदार मौका, हॉस्टल मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती, बस 100 रुपया है आवेदन शुल्क

BTSC Recruitment 2025: इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 91 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास बीएससी (आतिथ्य एवं होटल प्रशासन) में डिग्री होनी चाहिए।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anurag Animesh

Dec 07, 2025

BTSC Hostel Manager vacancy 2025

BTSC Hostel Manager vacancy 2025(Image-Freepik)

BTSC Hostel Manager vacancy 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए बढ़िया नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) ने हॉस्टल मैनेजर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी इसके लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 5 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन भेजने की अंतिम तारीख 5 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है।

BTSC Recruitment 2025: इतने पदों पर होनी है भर्ती


इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 91 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए पदों का आरक्षण पहले से तय है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 37, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 9, अनुसूचित जाति के लिए 14, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 16, पिछड़ा वर्ग के लिए 11 और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3 पद शामिल हैं। इस भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए डिटेल नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।

Jobs: ये होनी चाहिए योग्यता


शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास बीएससी (आतिथ्य एवं होटल प्रशासन) में डिग्री होनी चाहिए। इसके विकल्प के रूप में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी मान्य है। सभी श्रेणियों के आवेदकों को 100 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे।

BTSC Hostel Manager vacancy 2025: जान लें जरुरी आयु सीमा


आयु सीमा के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। उम्मीदवार की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष है, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं तथा पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला उम्मीदवार 42 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Vladimir Putin राष्ट्रपति बनने से पहले क्या काम करते थे, कितने पढ़े-लिखे है? चौंकाने वाले हैं उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प किस्से
शिक्षा
Vladimir Putin

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Dec 2025 01:07 pm

Hindi News / Education News / Jobs: ग्रेजुएट युवाओं के लिए नौकरी का शानदार मौका, हॉस्टल मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती, बस 100 रुपया है आवेदन शुल्क

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Patwari Vacancy 2025: पटवारी के 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई, जान लें चयन प्रक्रिया

Patwari Vacancy 2025
शिक्षा

Vladimir Putin राष्ट्रपति बनने से पहले क्या काम करते थे, कितने पढ़े-लिखे है? चौंकाने वाले हैं उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प किस्से

Vladimir Putin
शिक्षा

BTSC Recruitment 2025: डेंटल हीजिनिस्ट के 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई, सैलरी भी है बढ़िया

BTSC Recruitment 2025
शिक्षा

Today School Assembly Headlines: सरकार ने एयरलाइन कंपनियों पर लगाया फेयर कैप, बाबरी मस्जिद विवाद में अब क्या हुआ? जानें देश-दुनिया और की टॉप खबरें

Today School Assembly News Headlines
शिक्षा

Bigg Boss 19: अमाल मलिक, गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, जानिये टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में से कौन कितना पढ़ा-लिखा, इन दो के पास है एमबीए की डिग्री

Bigg Boss 19
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.