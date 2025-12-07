Jobs: ग्रेजुएट युवाओं के लिए नौकरी का शानदार मौका, हॉस्टल मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती, बस 100 रुपया है आवेदन शुल्क



आयु सीमा के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। उम्मीदवार की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष है, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं तथा पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला उम्मीदवार 42 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं।