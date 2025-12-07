Jobs: ग्रेजुएट युवाओं के लिए नौकरी का शानदार मौका, हॉस्टल मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती, बस 100 रुपया है आवेदन शुल्क

BTSC Hostel Manager vacancy 2025(Image-Freepik)
BTSC Hostel Manager vacancy 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए बढ़िया नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) ने हॉस्टल मैनेजर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी इसके लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 5 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन भेजने की अंतिम तारीख 5 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है।
इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 91 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए पदों का आरक्षण पहले से तय है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 37, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 9, अनुसूचित जाति के लिए 14, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 16, पिछड़ा वर्ग के लिए 11 और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3 पद शामिल हैं। इस भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए डिटेल नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास बीएससी (आतिथ्य एवं होटल प्रशासन) में डिग्री होनी चाहिए। इसके विकल्प के रूप में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी मान्य है। सभी श्रेणियों के आवेदकों को 100 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे।
आयु सीमा के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। उम्मीदवार की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष है, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं तथा पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला उम्मीदवार 42 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग