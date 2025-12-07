Vladimir Putin राष्ट्रपति बनने से पहले क्या काम करते थे, कितने पढ़े-लिखे है? चौंकाने वाले हैं उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प किस्से

Vladimir Putin Biography: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे प्रभावशाली और मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं। आज वह एक शक्तिशाली राजनीतिक चेहरा हैं, लेकिन उनका सफर यहां तक पहुंचने से पहले काफी अलग और रोचक रहा है। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के लेनिनग्राद शहर में हुआ था। आज इस शहर को सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। पुतिन एक आम परिवार से थे और बचपन से ही मेहनत और अनुशासन उनकी पहचान रही।