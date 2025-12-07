7 दिसंबर 2025,

रविवार

Vladimir Putin राष्ट्रपति बनने से पहले क्या काम करते थे, कितने पढ़े-लिखे है? चौंकाने वाले हैं उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प किस्से

Vladimir Putin: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहां तक पढ़ाई की है और राष्ट्रपति बनने से पहले वह क्या करते थे? एक केजीबी ऑफिसर से लेकर रूस के सबसे सम्मानित पद तक पहुंचने का उनका सफर दिलचस्प है। आखिर सत्ता के शिखर तक पहुंचने से पहले उनका जीवन कैसा था और उन्होंने कहां तक पढ़ाई की है। जानिए उनकी कानून की डिग्री और करियर के बारे में सबकुछ।

Anurag Animesh

Mohsina Bano

Dec 07, 2025

Vladimir Putin

Vladimir Putin

Vladimir Putin Biography: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे प्रभावशाली और मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं। आज वह एक शक्तिशाली राजनीतिक चेहरा हैं, लेकिन उनका सफर यहां तक पहुंचने से पहले काफी अलग और रोचक रहा है। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के लेनिनग्राद शहर में हुआ था। आज इस शहर को सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। पुतिन एक आम परिवार से थे और बचपन से ही मेहनत और अनुशासन उनकी पहचान रही।

Vladimir Putin Education: पुतिन की शिक्षा

स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुतिन ने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। साल 1970 में उन्होंने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 1975 में उन्हों ने कानून (LLB) की डिग्री हासिल की। इसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। साल 1997 में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग माइनिंग यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एक रिसर्च 'कैंडिडेट ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज' की डिग्री भी हासिल की। यह डिग्री पश्चिमी देशों (Western Country) में पीएचडी के बराबर मानी जाती है।

Putin before President: राष्ट्रपति बनने से पहले का करियर

पुतिन का सपना हमेशा से खुफिया विभाग में काम करने का था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें यह मौका मिला और वहीं से उनके करियर की असली शुरुआत हुई।

  1. केजीबी ऑफिसर (1985 - 1990)ग्रेजुएशन के तुरंत बाद पुतिन सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी (Committee for State Security) में शामिल हो गए। वह लगभग 16 साल तक खुफिया अधिकारी के रूप में काम करते रहे। इन वर्षों में उन्होंने पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में भी काम किया और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे।
  2. सेंट पीटर्सबर्ग में राजनीतिक भूमिका (1990 - 1996)सोवियत संघ के टूटने से पहले पुतिन ने केजीबी की नौकरी छोड़ दी और लेनिनग्राद लौट आए। यहां उन्हें अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े काम की जिम्मेदारी मिली।

इसके बाद वह सेंट पीटर्सबर्ग के पहले लोकतांत्रिक मेयर अनातोली सोबचक के सलाहकार बने। कुछ ही समय में उनकी पहचान बढ़ी और वह शहर के पहले डिप्टी मेयर बन गए।

  1. मॉस्को में बड़े पद (1996 - 1999)1996 में पुतिन मॉस्को शिफ्ट हो गए और यहीं से उनकी राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत हुई। वह राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन के प्रशासन का हिस्सा बने और कुछ ही वर्षों में फेडरल सिक्योरिटी सर्विस (FSB) के प्रमुख पद पर पहुंच गए।
  2. प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति तक (1999)1999 में पुतिन रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव बनाए गए। इसके बाद राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 31 दिसंबर 1999 को येल्तसिन ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन रूस के कार्यकारी राष्ट्रपति बने। साल 2000 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और आधिकारिक रूप से रूस के राष्ट्रपति बन गए।

एक साधारण परिवार से निकलकर खुफिया एजेंसी के अधिकारी और फिर रूस के राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर कई लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी शिक्षा, अनुशासन और निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें विश्व राजनीति का एक मजबूत चेहरा बनाया है।

