कैसे बनते हैं BDO, कितनी मिलती है सैलरी, जानिये फैसिलिटी सहित अन्य जरुरी बातें

BDO Salary: देश में लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। कोई रेलवे, बैंक,एसएससी तो कोई देश या राज्य में अधिकारी बनने के लिए नौकरी की तैयारी करते हैं। किसी राज्य में प्रशाशनिक अधिकारी बनने के लिए उस राज्य के आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा पान करनी होती है। ऐसा ही एक पद है, BDO यानी Block Development Officer, जिसकी परीक्षा राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। BDO ब्लॉक कार्यालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यह पद केवल योजनाएं लागू कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ब्लॉक में विकास कार्यों को दिशा देने में भी अहम भूमिका निभाता है।