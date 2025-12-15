15 दिसंबर 2025,

सोमवार

शिक्षा

Pariksha Pe Charcha 2026: PM के साथ ‘परीक्षा पे चर्चा’ करने का मौका: 11 जनवरी तक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, यहां जानें रजिस्ट्रेशन का आसान तरीका

Pariksha Pe Charcha 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल स्टूडेंट्स से सीधे संवाद करते हैं, ताकि एग्जाम के स्ट्रेस को कम किया जा सके और उन्हें सही दिशा दिखाई जा सके। इसी कड़ी में परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा प्रधानमंत्री से मिले और उनसे सवाल पूछे, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।

Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 15, 2025

Pariksha Pe Charcha 2026, ppc 2026 registration, PM Modi exam guidance

(Pariksha Pe Charcha 2026: official)

Pariksha Pe Charcha 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' (PPC) के 9वें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जोरों पर है। इसकी शुरुआत फरवरी 2018 में हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी स्टूडेंट्स से एग्जाम, स्ट्रेस, मैनेजमेंट और इससे जुड़े टॉपिक्स पर बात करते हैं। 8वें संस्करण को 2025 में 21 करोड़ से अधिक बार देखा गया था और इसमें कई नामचीन हस्तियों ने भी भाग लिया था।

PPC Registration 2026: कहां और कैसे करें रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मोड पर होगा। आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके रजिस्ट्रेशन कर सकते है-

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाएं।
  2. होम पेज पर दिख रहे ‘परीक्षा पे चर्चा 2026’ के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  4. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें।
  5. सभी जानकारी सही होने पर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  6. फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंट या डाउनलोड अपने पास संभाल कर रखें।

PPC 2026 Selection Process: सलेक्शन प्रोसेस और कार्यक्रम का समय

कार्यक्रम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स का चयन MyGov पोर्टल पर 1 दिसंबर, 2025 से 11 जनवरी, 2026 के बीच कंडक्ट होने वाली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQ) प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। चयनित कैंडिडेट्स प्रधानमंत्री से अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए अभी तक 15 लाख से अधिक लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।

कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट, पीएमओ प्रोफाइल और यूट्यूब चैनल पर किया जाता है।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करे, तो समय रहते 'Pariksha Pe Charcha 2026' के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं।

खबर शेयर करें:

