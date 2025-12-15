Pariksha Pe Charcha 2026: PM के साथ ‘परीक्षा पे चर्चा’ करने का मौका: 11 जनवरी तक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, यहां जानें रजिस्ट्रेशन का आसान तरीका

Pariksha Pe Charcha 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' (PPC) के 9वें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जोरों पर है। इसकी शुरुआत फरवरी 2018 में हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी स्टूडेंट्स से एग्जाम, स्ट्रेस, मैनेजमेंट और इससे जुड़े टॉपिक्स पर बात करते हैं। 8वें संस्करण को 2025 में 21 करोड़ से अधिक बार देखा गया था और इसमें कई नामचीन हस्तियों ने भी भाग लिया था।