मुगल एम्पायर का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह कौन था, वो अनपढ़ बादशाह जिसने, 49 साल किया भारत पर राज!

Literate vs Illiterate Mughal Rulers: मुगल एम्पायर न केवल राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अहम है बल्कि शिक्षा, ज्ञान एवं साहित्यिक परंपरा के लिहाज से भी बहुत जरूरी माना जाता है। इसलिए मुगल शासक, शहजादों की पढ़ाई-लिखाई के लिए खासा इंतजाम करते थे। उनके दरबार में भी ज्ञानी-जनों को अहम स्थान और सम्मान दिया जाता था। मुगल दरबार और संस्कृति के लेखक अली एम अजीज, मुगल भारत: संरचना और कृषि के लेखक इरफान हबीब, किताब औरंगजेब के लेखक जेएन सरकार और द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया के लेखक एबी पोट्टर सभी इस मामले में समान राय रखते हैं।