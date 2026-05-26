इन तीन नामों में से या फिर कोई और? आज होगी यूपीएससी की अहम बैठक; कौन होगा यूपी का DGP?

1991 बैच के IPS अधिकारी पीयूष आनंद वर्तमान में केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर NDRF के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2024 को यह जिम्मेदारी संभाली थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए और बढ़ाया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान पीयूष आनंद ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में एडीजी और विशेष डीजी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया है। इसके अलावा वे करीब सात साल तक सीबीआई में भी सेवाएं दे चुके हैं।