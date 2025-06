UP DGP Rajiv Krishna Action: अपराधियों के लिए काल बनेगा AI: यूपी के नए DGP राजीव कृष्ण का 10 सूत्रीय एक्शन प्लान

UP DGP AI to Be Nightmare for Criminals: उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी राजीव कृष्ण ने पदभार ग्रहण करते ही कानून-व्यवस्था में सुधार और अपराध नियंत्रण के लिए एआई और टेक्नोलॉजी को हथियार बनाने की घोषणा की है। महिलाओं की सुरक्षा, जन शिकायतों का समाधान और साइबर क्राइम पर फोकस उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।