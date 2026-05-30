यूपी में आंधी-बारिश में गई 33 की जान, शिवालिक की पहाड़ियों से आई बाढ़ में दुकानें और गाड़ियां बहीं

UP Heavy Rain Alert: नौतपा की भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को गुरुवार रात मौसम ने कुछ राहत जरूर दी, लेकिन यह राहत कई परिवारों के लिए आफत बन गई। गुरुवार और शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई। कहीं कच्चे मकान ढह गए, तो कहीं पेड़ और बिजली के खंभे गिर पड़े। कई जगह बिजली गिरने से लोगों की जान चली गई। इन हादसों से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। अलग-अलग जिलों से अब तक 33 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं।