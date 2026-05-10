Yogi सरकार का विस्तार: सपा से बागी मनोज पांडे बने कैबिनेट मंत्री, जानिए किन नेताओं का बढ़ा कद

मंत्रिमंडल विस्तार में केवल नए चेहरों की एंट्री ही नहीं होगी, बल्कि दो मौजूदा राज्य मंत्रियों के कद में भी बढ़ोतरी की जा रही है। मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक और वर्तमान में ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री Somendra Tomar को प्रमोशन दिया जा रहा है। संगठन और सरकार दोनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सोमेंद्र तोमर पश्चिमी यूपी में भाजपा का मजबूत चेहरा माने जाते हैं। वहीं कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा सीट से विधायक Ajit Pal का भी कद बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री हैं।