योगी सरकार 2.0 का बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार,6 नए मंत्रियों ने ली शपथ, दो राज्य मंत्रियों को मिला प्रमोशन

ऊंचाहार (रायबरेली) से विधायक Manoj Kumar Pandey को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे और लगातार तीन बार विधायक चुने गए। वर्ष 2012, 2017 और 2022 में उन्होंने सपा के टिकट पर चुनाव जीता था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने सपा से दूरी बना ली और भाजपा के करीब आ गए। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने सपा लाइन से अलग रुख अपनाया था। अब भाजपा ने उन्हें मंत्री बनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा इस फैसले के जरिए ब्राह्मण समाज के साथ-साथ विपक्षी दलों में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है।