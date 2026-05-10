Yogi Cabinet Expansion: मैरिज एनिवर्सरी पर भूपेंद्र चौधरी को मिला राजनीतिक तोहफा, योगी कैबिनेट में बढ़ा कद आज

भाजपा इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सभी प्रमुख सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देना बेहद जरूरी है। समाजवादी पार्टी लगातार PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) फार्मूले के जरिए भाजपा को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। ऐसे में भाजपा अब अपने सामाजिक समीकरण को और मजबूत करने में जुटी हुई है। यही वजह है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में ओबीसी, दलित, जाट और क्षेत्रीय चेहरों को प्राथमिकता दी जा रही है।